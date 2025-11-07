Sejm uchwalił ustawę zwiększającą skalę podwyżek akcyzy na alkohol w latach 2026-27. Po zmianie przepisów stawka akcyzy na alkohol w przyszłym roku wzrośnie aż o 15 proc., a w 2027 r. o 10 proc.

Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 245 posłów, 198 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. 

Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Uchwalona nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym zakłada zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w przyszłym roku. 

Obecnie w ustawie zapisane są podwyżki tego podatku o 5 proc. w roku 2026 oraz o 5 proc. w roku 2027. Uchwalona ustawa podnosi stawki akcyzy w roku 2026 o 15 proc., a w roku 2027 - o 10 proc.

Resort finansów informował wcześniej, że zgodnie z wyliczeniami podwyżka ta powinna zagwarantować wpływy w przyszłorocznym budżecie w wysokości ok. 1,96 mld zł.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 r.