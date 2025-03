108-letnia Japonka została ogłoszona najstarszą praktykującą fryzjerką na świecie. Pracę w zawodzie rozpoczęła dziewięć dekad temu. "Niektórzy ludzie przyjeżdżają z daleka, żeby mnie zobaczyć, więc chcę to robić tak długo, jak to możliwe" - wyjaśnia.

Shitsui Hakoishi / Guinness World Records /

Shitsui Hakoishi urodziła się 10 listopada 1916 r. W tym tygodniu została uznana przez Księgę Rekordów Guinnessa za najstarszą praktykującą fryzjerkę na świecie. 108-latka pracuje w swoim salonie w mieście Nakagawa w prefekturze Tochigi.

Mając zaledwie 14 lat, przeprowadziła się sama do Tokio, gdzie rozpoczęła naukę w szkole fryzjerskiej. Ćwiczyła do późnych godzin nocnych. Chciałam jak najszybciej dogonić i prześcignąć moich starszych kolegów, dlatego ciężko pracowałam i robiłam, co mogłam - powiedziała na początku tego roku gazecie "Asahi Shimbun".

Licencję fryzjerską zdobyła w 1936 roku, tuż przed swoimi 20. urodzinami. Trzy lata później otworzyła własny zakład z mężem.

Salon zniszczony podczas nalotu

Hakoishi wspominała, że czas wojny był dla jej rodziny bardzo trudny. Salon, który otworzyła, został zniszczony podczas nalotu, przez co została zmuszona do powrotu do Nakagawy. Natomiast jej mąż, który został powołany do Cesarskiej Armii Japońskiej, zginął na froncie.

Oficjalną informację o jego śmierci otrzymała dopiero w 1953 roku. W tym samym roku Hakoishi postanowiła otworzyć w Nakagawie zakład fryzjerski.

Swoją niezwykłą długowieczność tłumaczy dziesiątkami ćwiczeń, które wykonuje każdego ranka od ukończenia 70. roku życia. W 2021 roku była jedną z osób, które niosły pochodnię podczas igrzyskach olimpijskich w Tokio w 2021 roku.

O emeryturze nie myśli

Hakoishi przyznaje, że dokuczliwy ból kolana uniemożliwia jej strzyżenie włosów tak często, jak by chciała, dlatego ogranicza się do kilku stałych klientów miesięcznie. Z pracy nie zamierza jednak rezygnować.

Życie było pełne trudności, odkąd byłam młoda, ale jestem naprawdę szczęśliwa - powiedziała. Niektórzy ludzie przyjeżdżają z daleka, żeby mnie zobaczyć, więc chcę to robić tak długo, jak to możliwe - wyjaśnia.

Japonia, jeden z najbardziej starzejących się krajów na świecie, jest domem dla ponad 36 milionów ludzi w wieku 66 lat i starszych - co stanowi prawie 30 proc. populacji kraju. Hakoishi jest jedną z 95 tys. stulatków.