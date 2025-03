Szwedzkie gripeny będą wspierać pomoc dla Ukrainy

Rząd Szwecji poinformował również o planach wysłania od czerwca do sierpnia do ośmiu gripenów, aby ochraniać NSATU (Centrum Wsparcia Bezpieczeństwa i Szkolenia NATO dla Ukrainy), a także wspierać pomoc dla Ukrainy.



Szefowa szwedzkiej dyplomacji Maria Malmer Stenergard zaprzeczyła sugestiom dziennikarzy, że działania Szwecji mają związek z możliwym mniejszym zaangażowaniem USA w bezpieczeństwo Europy. Jest to zadanie rotacyjne wśród członków sojuszu - podkreśliła.



Szwecja do tej pory uczestniczyła w patrolach NATO w regionie Morza Bałtyckiego, ale samoloty stacjonowały na szwedzkim terytorium.