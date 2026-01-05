Zima nie odpuszcza, a synoptycy ostrzegają przed kolejnymi dniami z mrozem. Jak najlepiej zadbać o ciepło i komfort w domach – zwłaszcza nocą, gdy temperatura spada najbardziej?

Eksperci zalecają utrzymanie w domu temperatury 18-21 stopni Celsjusza / Shutterstock

Zima nie odpuszcza - synoptycy ostrzegają przed kolejnymi dniami z mrozem.

Eksperci zalecają utrzymanie w domu temperatury 18-21 stopni Celsjusza, szczególnie dla komfortu i bezpieczeństwa.

Całkowite wyłączanie ogrzewania na noc nie jest wskazane - grozi to zamarznięciem rur.

Optymalna temperatura w sypialni to 16-20 stopni Celsjusza, a najlepszy sen zapewnia około 18 stopni Celsjusza.

Czy zostawiać ogrzewanie włączone na noc? To pytanie zadaje sobie teraz wiele osób. Eksperci są zgodni: najważniejsze jest utrzymanie w domu temperatury na poziomie, który zapewni komfort i bezpieczeństwo, ale niekoniecznie oznacza to konieczność pracy grzejników przez całą noc.

Jaką temperaturę ustawić w domu zimą?

Optymalna temperatura w domu zimą powinna wynosić od 18 do 21 stopni Celsjusza. Osoby szczególnie wrażliwe na chłód, takie jak seniorzy czy małe dzieci, mogą potrzebować nieco wyższej temperatury. Podobne zalecenia dotyczą nocy - większość ludzi lepiej śpi, gdy w sypialni jest nieco chłodniej. Warto pamiętać jednak, że całkowite wyłączanie ogrzewania może prowadzić do zamarzania rur.

Bezpieczny sen najmłodszych

Dla niemowląt zalecana temperatura w pokoju to od 16 do 20 stopni Celsjusza. Wiele elektronicznych niań ma wbudowany termometr, dzięki czemu łatwo kontrolować warunki w pokoju dziecka.

Temperatura a jakość snu

Naturalny rytm dobowy sprawia, że temperatura ciała obniża się wieczorem, co ułatwia zasypianie. Zbyt wysoka temperatura w sypialni może jednak zakłócać głęboki sen, a zbyt niska - powodować wybudzanie, sztywność mięśni czy dyskomfort, szczególnie u dzieci, seniorów i osób z problemami oddechowymi.

Optymalna temperatura w sypialni to 16-20 stopni Celsjusza, a wiele osób najlepiej śpi przy około 18 stopniach Celsjusza. Warto zadbać o przewiewną pościel z bawełny lub lnu, która pomaga regulować temperaturę ciała.

Jak zadbać o ciepło w nocy?

Eksperci radzą, by ogrzewanie wykorzystywać do utrzymania minimalnej, komfortowej temperatury, a nie do przegrzewania pomieszczeń. W zimowe noce sprawdzi się cieplejsza kołdra, a także ciepła kąpiel przed snem czy grube skarpety. Uwaga na elektryczne koce - najlepiej używać ich do nagrzania łóżka przed snem, a nie zostawiać włączonych na całą noc, chyba że mają automatyczny wyłącznik.

Ostrożnie także z termoforami - nie należy na nich leżeć ani opierać się przez dłuższy czas, by uniknąć poparzeń. Termofor powinien być szczelnie zamknięty, owinięty pokrowcem i usunięty z łóżka przed zaśnięciem.