W nocy z piątku na sobotę lokal serwujący pizzę nieopodal Pentagonu odnotował gwałtowny wzrost zamówień. Zbiegło się to w czasie z amerykańską operacją specjalną, podczas której komandosi z Delta Force schwytali prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żonę. To kolejny przypadek, który podsyca popularną w sieci niecodzienną teorię, znaną jako "pizza index".
Jak zauważają amerykańskie media, m.in. "New York Post", lokal o wdzięcznej nazwie Pizzato Pizza, znajdujący się nieopodal Pentagonu w Arlington w stanie Wirginia, w nocy z piątku na sobotę odnotował znaczący wzrost zamówień.
Jak podaje na platformie X Pentagon Pizza Report, konto monitorujące pizzerie rzekomo preferowane przez urzędników Pentagonu, "nagły wzrost ruchu" nastąpił o godz. 2:00 czasu lokalnego w sobotę. Po ok. 1,5 godz. od wzrostu zamówień, ruch stał się praktycznie zerowy.