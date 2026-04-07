Czekolada może być silnym magnesem na turystów. Choć bezsprzecznie kojarzy się ona z takimi miastami jak Paryż czy Bruksela, są także inne europejskie metropolie, które kuszą swoją słodką ofertą. Na dodatek często mają silniejsze, czekoladowe korzenie, a mimo to odwiedza je mniej turystów. Wśród takich miast można wyróżnić także jedno polskie.

Top 10 czekoladowych miast Europy: w zestawieniu także Kraków

"Czekoladowa turystyka" dynamicznie rośnie, szczególnie w okresie wielkanocnym - zwraca uwagę portal euronews.com.

Jego dziennikarze wzięli na warsztat raport przygotowany przez firmę Avis. Choć na co dzień zajmuje się ona wynajmem samochodów, często publikuje także różnego rodzaju raporty i zestawienia podróżnicze.

Teraz powstał ranking najbardziej zaskakujących europejskich stolic czekolady. Uwzględniono w nim liczbę sklepów z czekoladą, czekoladziarni, muzea i wycieczki po fabrykach, oceny w Google, a także wyszukiwania łączące nazwę miasta ze słowem "czekolada".

Eksperci podkreślają, że mniejsze miasta zyskują przewagę nad popularnymi metropoliami - oferują autentyczność, mniej tłumów i często silniejsze związki z historią produkcji czekolady.

Turyn na czele

Na pierwszym miejscu zestawienia znalazł się Turyn. Miasto położone w północnych Włoszech ma aż 233 czekoladziarnie, kilka atrakcji tematycznych i niemal 50 tys. miesięcznych wyszukiwań związanych z czekoladą. Można tam zwiedzać m.in. Muzeum Czekolady Pfatisch, fabrykę marki Caffarel czy wybrać się na coroczny festiwal CioccolaTò.

Turyn jest wiązany z czekoladą od XVI w. To miejsce narodzin giandui (miejscowy przysmak łączący czekoladę i mielone orzechy laskowe) i napoju bicerin (podawany na ciepło zawiera kawę, czekoladę i mleko bądź śmietankę).

Drugie miejsce zajęła włoska Perugia, znana z produkcji słynnych pralinek Baci i organizacji największego w Europie festiwalu czekolady - Eurochocolate, który co roku przyciąga około miliona odwiedzających.

Na trzeciej pozycji uplasował się Salzburg, gdzie powstała kultowa czekoladka Mozartkugel . Miasto ma 51 sklepów z czekoladą, a turystów kusi m.in. swoim zwartym, łatwym do eksplorowania piechotą centrum - pisze portal euronews.

York wysoko mimo niewielkiej liczby sklepów

Czwarte miejsce przypadło angielskiemu miastu York. Choć ma tylko 12 sklepów z czekoladą, co miesiąc notuje 12 tys. czekoladowych wyszukiwań. To właśnie tam powstały takie marki cukiernicze jak Rowntree’s i Terry’s Chocolate Orange.

Pierwszą piątkę zamyka Antwerpia, oferująca liczne czekoladziarnie i duże muzea poświęcone belgijskim pralinkom. Chocolate Nation określane jest jako największe muzeum czekolady belgijskiej na świecie. W Choco-Story Antwerp zwiedzający mogą obejrzeć pokazy produkcji pralin na żywo.

W pierwszej dziesiątce znalazł się także Kraków, który uplasował się na siódmym miejscu.

Pełna lista TOP 10 :