W sercu Czarnogóry, z dala od zgiełku nadmorskich kurortów, kryje się jeden z najdzikszych i najbardziej fascynujących cudów natury Europy. Wąwóz rzeki Tara, nazywany europejskim Wielkim Kanionem, przyciąga poszukiwaczy przygód i miłośników nieskażonej przyrody z całego świata. Co sprawia, że to miejsce jest tak wyjątkowe, gdzie można podziwiać najpiękniejsze widoki i kiedy najlepiej je odwiedzić?

Wąwóz rzeki Tara w Czarnogórze to najgłębszy wąwóz Europy / Shutterstock

Czarnogóra skrywa najgłębszy wąwóz Europy - wąwóz rzeki Tara, sięgający aż 1300 metrów głębokości.

Rzeka Tara, o długości 140 km, zachwyca turkusową wodą i krystaliczną czystością, a jej dolina to prawdziwe królestwo dzikiej przyrody.

Most Đurđevića Tara to kultowe miejsce z panoramicznym widokiem, idealne do zdjęć, skoków na bungee i przejazdów tyrolką.

Skarb Czarnogóry - wąwóz rzeki Tara

Czarnogóra to kraj, który coraz śmielej pojawia się na mapie podróżniczych marzeń. Choć kojarzy się głównie z malowniczym wybrzeżem Adriatyku, prawdziwe cuda natury kryją się w głębi lądu. Jednym z nich jest wąwóz rzeki Tara, położony w Parku Narodowym Durmitor.

To miejsce absolutnie wyjątkowe - nie tylko ze względu na niepowtarzalne krajobrazy, ale także na swoje rekordowe rozmiary. Wąwóz Tary osiąga głębokość do 1300 metrów, co czyni go najgłębszym wąwozem Europy i jednym z najgłębszych na świecie. Dla porównania - słynny Wielki Kanion Kolorado w USA jest tylko o 500 metrów głębszy.

Rzeka Tara - krystaliczna wstęga wśród gór

Rzeka Tara to najdłuższa rzeka Czarnogóry, której długość sięga około 140 kilometrów. Źródła rzeki znajdują się w górach Komovi na wysokości 2000 metrów. Tara zbiera wody z górskich potoków, a wiosenne topnienie śniegów potrafi nadać jej niesamowitą siłę, prowadząc do gwałtownych powodzi. Mimo to jej wody są krystalicznie czyste, a ich turkusowy odcień zachwyca wszystkich odwiedzających. W rzece żyją liczne gatunki ryb, w tym pstrągi potokowe, a także europejskie raki rzeczne - to dowód na nieskażone środowisko tego regionu.

Wąwóz rzeki Tara nazywany jest często "europejskim Wielkim Kanionem". Przez 78 kilometrów rzeka wije się wśród surowych, wapiennych skał Gór Dynarskich, tworząc spektakularny kanion o ścianach sięgających nawet 1300 metrów.

W wielu miejscach strome brzegi pozostają zupełnie nietknięte przez człowieka. To królestwo dzikiej przyrody - w gęstych lasach rosną tu potężne sosny czarne, z których niektóre mają nawet 400 lat. W regionie tym można spotkać rzadkie gatunki zwierząt, takie jak niedźwiedzie brunatne, wilki czy rysie.

Najlepsze widoki - most Đurđevića Tara

Spektakularne widoki i mozaika przyrody w kanionie rzeki Tara w Czarnogórze / Shutterstock

Jednym z najbardziej znanych punktów widokowych na wąwóz jest most Đurđevića Tara. Zbudowany w 1940 roku, przerzucony jest na wysokości około 150 metrów nad kanionem. To właśnie stąd rozpościera się zapierająca dech w piersiach panorama na turkusową wstęgę rzeki wijącą się wśród zielonych lasów i białych skał.

Most stał się nie tylko atrakcją turystyczną, ale również ulubionym miejscem dla amatorów fotografii i miłośników adrenaliny - można tu spróbować skoku na bungee lub przejazdu tyrolką nad przepaścią.

Kiedy najlepiej odwiedzić wąwóz rzeki Tara?

Najlepszy czas na odwiedzenie wąwozu Tary to miesiące od maja do września, kiedy przyroda rozkwita w pełnej krasie, a rzeka zachwyca swoim kolorem i siłą. Wiosną, podczas topnienia śniegów, Tara staje się bardziej rwąca - to idealny czas dla miłośników raftingu i sportów wodnych. Latem natomiast kanion przyciąga turystów spragnionych pieszych wędrówek, jazdy na rowerze i podziwiania dzikiej przyrody.