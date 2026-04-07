Szef departamentu wojny - Pete Hegseth stał się głównym politycznym celem demokratów. Przedstawicielka Izby Reprezentantów Yassamin Ansari (demokratka z Arizony) zapowiedziała złożenie wniosku o impeachment sekretarza. Zarzutów wobec szefa Pentagonu jest wiele i brzmią bardzo poważnie.

Prezydent USA Donald Trump przysłuchuje się przemowie sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha / SAUL LOEB/AFP/East News / East News

Odpowiednie dokumenty mają zostać złożone w przyszłym tygodniu - podaje Axios.

Zarzuty wobec Hegsetha mają dotyczyć "wielokrotnego złamania przysięgi urzędowej i obowiązków konstytucyjnych". Ansari nazywa szefa Pentagonu "wspólnikiem" w zbrodniach wojennych popełnianych w Iranie i uważa, że stanowi to podstawę do impeachmentu i usunięcia ze stanowiska.

Wśród najcięższych zarzutów wobec amerykańskiej machiny wojennej wymienia się lutowy atak rakietowy na szkołę dla dziewcząt w irańskim Minab, w którym zginęło co najmniej 175 osób, głównie dzieci.

To nie pierwszy raz, gdy demokraci chcą głowy sekretarza obrony USA. Kongresmen Shri Thanedar przedstawił już w ubiegłym roku wnioski o impeachment Pete'a Hegsetha, ale dotąd głosowanie nie doszło do skutku.

Trump też na cenzurowanym

Ansari, która jest Amerykanką irańskiego pochodzenia, domaga się też odsunięcia od władzy samego Donalda Trumpa. Demokratka oskarżyła prezydenta USA o "obłąkane wypowiedzi" na temat konfliktu z Teheranem, gdy Trump, wyznaczając nieprzekraczalny termin odblokowania Ormuzu, napisał na Truth Social do irańskich władz: "Otwórzcie tę cholerną cieśninę, wy szalone dranie, w przeciwnym wypadku czeka was piekło. ZOBACZYCIE. Chwała Allahowi".

Ansari uważa, że amerykański rząd powinien powołać się na 25. poprawkę do Konsytuacji Stanów Zjednoczonych. 25. poprawka istnieje nie bez powodu; jego gabinet powinien z niej skorzystać. Los żołnierzy amerykańskich, narodu irańskiego i samych podstaw naszego globalnego systemu jest zagrożony - przekazała Axiosowi.

Szanse na skuteczne przeprowadzenie procedury impeachmentu są jednak bardzo małe. Republikanie kontrolują obie izby Kongresu, a do skazania urzędnika państwowego na bazie zarzutów kwalifikujących do impeachmentu potrzeba dwóch trzecich głosów w Senacie.

Szanse na to, że gabinet Trumpa nagle zwróci się przeciwko niemu, również można określić jako niskie.

Napięcie na linii Waszyngton-Teheran osiągnęło punkt wrzenia po tym, jak prezydent Donald Trump wyznaczył Iranowi ostateczny termin na odblokowanie cieśniny Ormuz. W mediach społecznościowych prezydent zapowiedział, że jeśli żądania nie zostaną spełnione, wtorek stanie się w Iranie "Dniem Elektrowni i Dniem Mostów".

Zapowiedź zmasowanych ataków na kluczową infrastrukturę cywilną wywołała natychmiastową reakcję demokratów, którzy oskarżają administrację o planowanie działań noszących znamiona zbrodni wojennych.