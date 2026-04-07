Wakacje to czas relaksu i odpoczynku, ale zanim dotrzemy do wymarzonego celu, często czeka nas podróż samolotem. Wybór miejsca na pokładzie bywa bagatelizowany, a to właśnie on może mieć ogromny wpływ na komfort podróży. Okazuje się, że niektóre miejsca mogą zamienić lot w prawdziwą udrękę.

Ekspert ds. podróży Andrea Platania ostrzega przed wyborem miejsc 11A i 11F w samolocie.

Jakich jeszcze miejsc unikać? Dowiesz się z tego artykułu.

Środkowe rzędy - ukryte pułapki komfortu

Andrea Platania, ekspert ds. podróży z platformy Transfeero, podkreśla, że niektóre miejsca, takie jak 11A i 11F, są regularnie wybierane przez pasażerów, którzy później tego żałują. Miejsca takie jak 11A i 11F znajdują się dokładnie w tej środkowej części samolotu, gdzie tracisz wiele drobnych udogodnień. Na papierze nie wydają się złe, ale w praktyce są jednymi z najmniej satysfakcjonujących miejsc - mówi.

Położone w środkowej części samolotu, miejsca te są z dala zarówno od przodu, jak i tyłu kabiny. To oznacza, że obsługa pokładowa, zaczynając serwis od krańców samolotu, dociera do pasażerów z miejsc 11A i 11F, gdy popularne przekąski, posiłki czy napoje mogą być już niedostępne. Dodatkowo do toalet jest stosunkowo daleko, a wyjście z tych miejsc może być niewygodne.

Miejsca przy toaletach - ciągły ruch i brak prywatności

Warto też unikać miejsc takich jak 30E i 30F, które znajdują się tuż przy toaletach. Pasażerowie siedzący w tych miejscach muszą liczyć się z ciągłym ruchem w przejściu, kolejkami do łazienek i brakiem prywatności.

Często zdarza się, że pasażerowie stoją w kolejce na przejściu, tuż obok twojego siedzenia, poruszając się tam i z powrotem - ostrzega Platania.

Brak możliwości rozprostowania nóg i opóźnione opuszczenie pokładu

Jednym z największych problemów miejsc z tyłu samolotu, takich jak 30A i 30F, jest ograniczona możliwość odchylenia fotela. W wielu samolotach siedzenia z tyłu, takie jak 30A i 30F, mogą mieć ograniczone lub brak możliwości odchylenia oparcia - tłumaczy Platania. Brak możliwości rozprostowania się podczas długiego lotu może skutkować zmęczeniem i złym samopoczuciem po lądowaniu.

Na domiar złego, siedząc w tych rejonach, pasażerowie zwykle opuszczają pokład jako jedni z ostatnich. To może być problematyczne, zwłaszcza gdy czeka nas przesiadka.