Styczeń przynosi wyjątkowo srogą zimę, która nie odpuszcza ani na chwilę! Śnieg, lód i przenikliwe mrozy paraliżują życie w wielu regionach Europy. Jak zabezpieczyć swój dom, zadbać o bezpieczeństwo rodziny i uniknąć przykrych niespodzianek na drodze? Sprawdź nasz poradnik i przygotuj się na to, co przyniesie kolejna fala zimowej aury!

Przeżyj zimę bez stresu! 10 najważniejszych kroków, które musisz wykonać, zanim spadnie śnieg / Shutterstock

Styczeń 2026 roku przyniósł wyjątkowo niskie temperatury i trudne warunki zimowe, które wymagają odpowiedniego przygotowania domu, rodziny oraz samochodu.

Podstawowe działania obejmują zaopatrzenie się w sól do posypywania chodników, łopatę do śniegu, zapasy żywności i wody na co najmniej dziesięć dni oraz wyposażoną apteczkę.

Należy zabezpieczyć instalacje wodne przed zamarzaniem, chronić ogród i taras przed zniszczeniami oraz regularnie kontrolować stan dachu i systemu ogrzewania.

Warto przygotować się na ewentualne awarie prądu, posiadając latarki, świece, zapas baterii oraz agregat prądotwórczy, a także zadbać o odpowiednie zabezpieczenie i wyposażenie samochodu na zimę.

Zima atakuje - przygotuj się na mroźne dni

Styczeń 2026 roku zapisuje się jako jeden z najzimniejszych miesięcy ostatnich lat. W Polsce i innych krajach Europy śnieg i lód utrudniają codzienne funkcjonowanie. Paraliż komunikacyjny, trudności z poruszaniem się i ryzyko awarii to realne zagrożenia. Przygotowanie domu, zaopatrzenie spiżarni i zabezpieczenie samochodu to absolutna podstawa, by bezpiecznie przetrwać ten czas.

Bezpieczeństwo wokół domu - sól i łopata to podstawa

Jednym z pierwszych kroków jest zaopatrzenie się w sól do posypywania oraz łopatę do śniegu. Sól sprawia, że chodniki, podjazdy i wejścia pozostają wolne od lodu, minimalizując ryzyko upadków i kontuzji. Warto posypać solą powierzchnie jeszcze przed opadami śniegu - to ułatwia późniejsze odśnieżanie i zapobiega powstawaniu lodu.

Łopata do śniegu powinna być zawsze pod ręką - szczególnie w przypadku intensywnych opadów. Warto kupić ją wcześniej, bo podczas zimowego szczytu może szybko zniknąć z półek sklepowych.

Spiżarnia pełna zapasów - co warto mieć na trudne dni?

Zima potrafi zaskoczyć i odciąć nas od codziennych zakupów. Warto mieć w domu zapas żywności i wody na co najmniej dziesięć dni. Należy postawić na produkty trwałe - konserwy, makarony, kasze, ryż, suchary i wodę mineralną. Dzięki temu nawet podczas zamieci śnieżnej czy awarii prądu nie zabraknie podstawowych produktów.

Apteczka pierwszej pomocy - niezbędna w każdej sytuacji

W zimowych warunkach dostęp do służb medycznych może być utrudniony. Dlatego apteczka powinna być nie tylko pod ręką, ale i w pełni wyposażona. Oprócz podstawowych opatrunków i środków dezynfekujących warto mieć dodatkowe leki, termometr, plastry oraz środki przeciwbólowe. To pozwoli szybko zareagować w razie drobnych urazów czy przeziębień.

Ochrona domu przed mrozem i śniegiem

Zabezpieczenie instalacji wodnych: Jednym z największych zimowych zagrożeń są zamarzające rury. Woda, która zamarza w instalacjach zewnętrznych, może doprowadzić do poważnych uszkodzeń i kosztownych napraw. Dlatego warto zakręcić wodę w ogrodowych kranach, opróżnić węże i zabezpieczyć rury izolacją.

Jednym z największych zimowych zagrożeń są zamarzające rury. Woda, która zamarza w instalacjach zewnętrznych, może doprowadzić do poważnych uszkodzeń i kosztownych napraw. Dlatego warto zakręcić wodę w ogrodowych kranach, opróżnić węże i zabezpieczyć rury izolacją. Ogród i taras - czas na zimowy przegląd: Przed nadejściem mrozów warto schować narzędzia ogrodowe, zabezpieczyć meble oraz osłonić wrażliwe rośliny. Doniczki i lekkie meble mogą zostać porwane przez wiatr - bezpiecznie je schowaj lub dodatkowo obciąż. To nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim bezpieczeństwa.

Przed nadejściem mrozów warto schować narzędzia ogrodowe, zabezpieczyć meble oraz osłonić wrażliwe rośliny. Doniczki i lekkie meble mogą zostać porwane przez wiatr - bezpiecznie je schowaj lub dodatkowo obciąż. To nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Dach pod kontrolą: Luźne dachówki, niestabilne anteny lub osłony kominowe to potencjalne zagrożenie podczas śnieżnych burz i silnych wiatrów. Zadbaj o ich odpowiednie mocowanie. Sprawdź też, czy śnieg nie zalega zbyt długo na dachu - jego nadmiar może prowadzić do uszkodzeń konstrukcji.

Luźne dachówki, niestabilne anteny lub osłony kominowe to potencjalne zagrożenie podczas śnieżnych burz i silnych wiatrów. Zadbaj o ich odpowiednie mocowanie. Sprawdź też, czy śnieg nie zalega zbyt długo na dachu - jego nadmiar może prowadzić do uszkodzeń konstrukcji. Ciepło przede wszystkim - sprawdź ogrzewanie i przygotuj alternatywy: Niesprawne ogrzewanie to w środku zimy prawdziwy koszmar. Przed nadejściem mrozów przeprowadź przegląd instalacji, sprawdź kaloryfery i piec. Warto mieć także dodatkowe koce, ciepłe ubrania oraz zapas drewna do kominka. W przypadku awarii prądu kominek może okazać się jedynym źródłem ciepła.

- sprawdź ogrzewanie i przygotuj alternatywy: Niesprawne ogrzewanie to w środku zimy prawdziwy koszmar. Przed nadejściem mrozów przeprowadź przegląd instalacji, sprawdź kaloryfery i piec. Warto mieć także dodatkowe koce, ciepłe ubrania oraz zapas drewna do kominka. W przypadku awarii prądu kominek może okazać się jedynym źródłem ciepła. Awaria prądu - przygotuj się na najgorsze: Silne opady śniegu i mróz potrafią sparaliżować sieci energetyczne. Przygotuj się na ewentualną przerwę w dostawie prądu - latarki, świece, zapałki, zapasowe baterie oraz agregat prądotwórczy to sprzęty, które mogą uratować sytuację. Dzięki nim ogrzewanie, lodówka czy podstawowe oświetlenie będą działać nawet podczas awarii.

Samochód zimą - jak go ochronić?

Auto najlepiej parkować w garażu. Jeśli to niemożliwe, warto użyć specjalnych osłon na szybę i karoserię. Unikaj parkowania pod drzewami i w pobliżu budynków, na których może gromadzić się śnieg. Pamiętaj o zimowych oponach - są one nie tylko obowiązkowe, ale przede wszystkim zwiększają bezpieczeństwo na drodze.

Ostrzeżenia pogodowe - nie lekceważ ich!

Zimowa aura potrafi być nieprzewidywalna. Regularnie sprawdzaj komunikaty meteorologiczne i reaguj na ostrzeżenia dotyczące śniegu czy gołoledzi. Wczesna reakcja to klucz do bezpieczeństwa - nie tylko Twojego, ale i całej rodziny.