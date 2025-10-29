Bez niej po prostu nie ma świąt w Nowym Jorku. Wybrano drzewko, które stanie przed Rockefeller Center i będzie symbolem wyjątkowego czasu dla milionów mieszkańców metropolii i turystów z całego świata. Świerk pospolity, który pojawi się w ważnym punkcie miasta, pochodzi z East Greenbush w stanie Nowy Jork.

Choinka przy Rockefeller Center to jedna z głównych atrakcji świątecznych Nowego Jorku / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kto wybiera drzewko i co dzieje się z nim po okresie świątecznym?

W tym roku świąteczną atmosferę w Nowym Jorku podkreśli świerk pospolity o imponujących rozmiarach - 23 metry wysokości i 11 ton wagi. Drzewo zostało podarowane przez rodzinę Russ z East Greenbush w stanie Nowy Jork. Ścięcie choinki zaplanowano na czwartek, 6 listopada 2025 roku, a jej transport do Rockefeller Center odbędzie się dwa dni później.

Choinka zostanie udekorowana ponad 50 000 wielokolorowych światełek LED, których łączna długość wyniesie około 8 kilometrów. Na szczycie drzewka umieszczona zostanie trójwymiarowa gwiazda Svarowskiego wysoka na prawie 3 metry i pokryta aż trzema milionami kryształów.

Jak wybiera się choinkę?

Za wybór odpowiedniego drzewka odpowiada Erik Pauze, główny ogrodnik Rockefeller Center. Szukam drzewa, które chciałbyś mieć w swoim salonie, ale na większą skalę. Musi wywołać uśmiech na twarzy ludzi w momencie, gdy je zobaczą - zdradza w rozmowie, która ukazała się na oficjalnej stronie Rockefeller Center.

To właśnie Pauze jako pierwszy odwiedził posiadłość rodziny Russ po tym, jak zdjęcie drzewa dotarło do niego za pośrednictwem pracownika ochrony Rockefeller Center. Gdy tylko je zobaczyłem, wiedziałem, że jest idealne - wspomina. Ogrodnik kilkukrotnie odwiedzał rodzinę, by zadbać o jak najlepszą kondycję drzewka.

Nowojorska tradycja

Pierwsza choinka przed Rockefeller Center pojawiła się w 1931 roku. Postawili ją robotnicy budujący słynny kompleks. Od 1933 roku ceremonia zapalania światełek stała się oficjalnym początkiem sezonu świątecznego w Nowym Jorku, przyciągając co roku tłumy mieszkańców i turystów. Uroczystość jest co roku transmitowana na żywo w amerykańskiej telewizji.

Tegoroczna ceremonia zapalenia światełek odbędzie się w środę, 3 grudnia 2025 roku, w godzinach 19:00-22:00.

Drugie życie świątecznego drzewa

Po zakończeniu sezonu świątecznego, w połowie stycznia 2026 roku, świerk zostanie przekazany organizacji Habitat for Humanity. Drewno z choinki zostanie przetworzone na belki i wykorzystane do budowy domów w całych Stanach Zjednoczonych.

Drewno ze świerka pospolitego jest elastyczne i trwałe, co czyni je idealnym do podłóg, mebli i konstrukcji - tłumaczy rzecznik organizacji. Drzewo jest najpierw transportowane do tartaku w New Jersey, gdzie jest cięte i suszone, a następnie wysyłane do lokalnego oddziału Habitat for Humanity, często w tym samym stanie, w którym drzewo rosło.