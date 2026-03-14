"Trudno oszacować, jak wzrosną ceny żywności" – mówił Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Polityk komentował zamieszanie na rynku surowców i energetyki spowodowane przez konflikt na Bliskim Wschodzie. Przekonywał też, że rząd nie zapomniał o sprawach rolników. Wskazał również, że decyzja prezydenta o zawetowaniu ustawy wprowadzającej program SAFE była zła.

Stefan Krajewski, mówiąc o zabezpieczaniu interesów rolników w związku m.in. z rosnącymi cenami paliw, informował na antenie RMF FM, że rozmawia z ministrami odpowiadającymi za energię czy nawozy, aby negatywne skutki podwyżek były jak najmniejsze.

Jeżeli trudna sytuacja na rynku surowców, spowodowana konfliktem na Bliskim Wschodzie, będzie się utrzymywać, resort rolnictwa będzie szukał odpowiednich rozwiązań - wskazywał polityk.

Krajewski był pytany o niedawną propozycję członka PiS Przemysława Czarnka, by obniżyć VAT do 8 proc., a akcyzę na paliwo do 10 proc.

Pamiętamy te rozgrywki, kiedy były obniżane VAT, akcyza, a marża była dużo wyższa i pamiętamy, że jak VAT wrócił do pozycji wejściowej, to nie odczuli (tego) ci, którzy tankowali swoje samochody, ciągniki - powiedział.

Weto prezydenta ws. SAFE wstępem do polexitu?

Stefan Krajewski skomentował w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem ostatnie weto prezydenta Nawrockiego wobec ustawy wprowadzającej program unijnych pożyczek na zbrojenia, tzw. SAFE.

Nie jest to dobra decyzja, nie odrzucaliśmy propozycji prezydenta "SAFE 0 proc." - przekonywał członek PSL. W przypadku wystąpienia zagrożenia nikt nie będzie nas pytał, jaki jest poziom zadłużenia kraju, tylko, jaka jest zdolność obronna - powiedział.

W opinii Krajewskiego prezydent, decydując się na weto, "puszcza oko" do środowisk, które sprzyjają polexitowi.

Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy...

