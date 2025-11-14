Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Krzysztof Hetman, europoseł PSL, wiceprezes partii. Polityka zapytamy m.in. o nadchodzący kongres ugrupowania. Jak będzie wyglądać podział stanowisk we władzach partii? Czy prezesem zostanie Władysław Kosiniak-Kamysz? Kto obejmie stanowisko przewodniczącego Rady Naczelnej?

Wideo youtube

Parlament Europejski uchylił immunitet europosła Grzegorza Brauna. Tym razem sprawa ma związek z naruszeniem nietykalności cielesnej lekarki w szpitalu w Oleśnicy. To już drugi raz, kiedy lider Konfederacji Korony Polskiej traci ochronę poselską. Czy polityk powinien zostać wykluczony z życia politycznego?

Europosła PSL zapytamy również o to, czy Komisja Europejska faktycznie zwolni Polskę z paktu migracyjnego. Przypomnijmy, Donald Tusk ogłosił, że nasz kraj nie przyjmie migrantów; KE dała zielone światło na zwolnienie Polski z relokacji, a rząd mówi o historycznym sukcesie.

Władysław Kosiniak-Kamysz podczas 12. Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego zapowiedział, że jego ugrupowanie zaproponuje budowę metra w aż 10 miastach w Polsce. Czy stać nas na taki wydatek?

Na rozmowę Krzysztofa Ziemca zapraszamy o godz. 8:30 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .