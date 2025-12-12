"Najlepsza rzecz, jaka może spotkać Polskę po tych dwóch latach, to wcześniejsze wybory i wybranie nowego parlamentu" - powiedział Przemysław Wipler, poseł Konfederacji, w Porannej rozmowie w RMF FM. Rząd Donalda Tuska po dwóch latach ocenił na "stopień niedostateczny z relegowaniem ze szkoły". "Jeżeli chodzi o finanse publiczne, to jest dramat. Dziura Morawieckiego stała się dziurą Domańskiego" - dodał polityk.

Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Przemysław Wipler / Marcin Suchmiel / RMF FM

