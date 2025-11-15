Dzisiaj odbędzie się XIV Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zostaną na nim wybrane nowe władze partii. Szefem ponownie zostanie Władysław Kosiniak-Kamysz, bo nie ma kontrkandydata. "Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawi nową ofertę programową. Będą niespodzianki" - powiedział Krzysztof Hetman, wiceprezes partii PSL w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM.

Dziś Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego. "Będą niespodzianki"

Kosiniak-Kamysz odmienił oblicze PSL, tak jak Jan Urban wprowadził fantastyczną atmosferę w kadrze - dodał Krzysztof Hetman, nawiązując do wczorajszego meczu Polski z Holandią. Nasz kongres na pewno nie skończy się remisem, ktoś będzie musiał wygrać - dodał.

Odnosząc się do meczu, polityk dodał, że "wynik jest dobry, ale jest niedosyt, bo zespół miał potencjał, żeby wygrać". Wczoraj polska reprezentacja super zagrała, to niesamowite, jak jedna osoba potrafi odmienić oblicze całego zespołu. Chodzi mi o trenera Urbana. To niesamowite. Ma ten sam zasób ludzki, co Michał Probierz, a to jest drużyna, a nie zlepek indywidualności - zaznaczył.

"Będą niespodzianki"

Mówiąc o wyborach na szefa Rady Naczelnej polityk PSL zaznaczył, że jego ugrupowanie "ma to do siebie, że jest niezwykle demokratyczną partią". Różnie toczyły się losy kandydatów, którzy startowali w wyborach. Tych niespodzianek było sporo - dodał.

Rada Naczelna jest ważnym ciałem w PSL, bo ona decyduje o koalicjach. To Rada między kongresami może dokonać zmiany prezesa - wyjaśnił polityk.

Zaznaczył, że Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawi na Kongresie nową ofertę programową. Będą niespodzianki - powiedział Krzysztof Hetman.

130 lat Ruchu Ludowego

Musimy realizować nasz program, do którego zobowiązaliśmy się w 2023 roku. Sukcesy mamy, program jest realizowany - powiedział Hetman. Polityk przyznał też, że lider PSL jest wśród trzech osób o najwyższym poziomie zaufania, a takich notowań nie ma cała partia. To jest pytanie, na które musimy znaleźć odpowiedź - stwierdził.

W tym roku przypada 130 rocznica powstania Ruchu Ludowego. PSL jest od 130 lat w tym samym miejscu, w centrum sceny politycznej - powiedział Hetman, dodając jednocześnie, że to "centrum bardziej prawicowe". Mamy długą historię, tradycję, swoje wartości, mamy swój program - podkreślił Hetman.

Zmiana sojuszu?

Hetman pytany o ewentualne zmiany w koalicji powiedział, że "wszystko zależy od tego, jak patrzymy na świat, jak chcemy realizować nasz program i kto go chce realizować".

Bez PSL w tej koalicji żadna decyzja zapaść nie może, dowody tego mamy na przestrzeni ostatnich dwóch lat - podkreślił Hetman.