"To był atak. Zostaliśmy przetestowani. Nie mam w tej chwili dostępu do tajemnic państwowych, nie byłem na naradach, które zwoływał pan prezydent, ale są potencjalnie dwie możliwości. Albo Rosjanie przeprowadzili akcję w ramach ćwiczeń Zapad i miała ona charakter jednorazowy, testowy, jeżeli chodzi o nasze zdolności obronne i solidarność NATO; albo też, niestety, mamy do czynienia z bardzo poważną sytuacją. Dużo poważniejszą. To znaczy taką, że obserwujemy początek nowej odsłony swojego rodzaju ataku hybrydowego, który trwa na Polskę od 2021 roku" - powiedział były prezydent Andrzej Duda w sobotniej rozmowie Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną . Jak określiło to nasze Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych, była to sytuacja "bezprecedensowa" - pierwsza taka od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie 24 lutego 2022 roku. Jak informował premier Donald Tusk, część z 19 dronów, które wtargnęły nad polskie niebo, "mogła stanowić zagrożenie". Te zostały zestrzelone.

Prowokacja, atak, ćwiczenia? Były prezydent o rosyjskich dronach nad Polską

Można oczywiście podejść do tego różnie. Szklanka zawsze jest do połowy pusta albo do połowy pełna. Z jednej strony można patrzeć optymistycznie i powiedzieć: zareagowaliśmy na tyle, na ile mieliśmy możliwość, bo rzeczywiście tak się stało (…). Reakcja Polski na wtargnięcie rosyjskich dronów była adekwatna (…). Zgadzam się całkowicie z panem gen. Kukułą, który powiedział, że nie ma znaczenia, jakie były koszty, bo życie Polaków jest nie do przecenienia i nie ma tu dyskusji, słusznie. Natomiast zawsze można powiedzieć: no dobrze, ale to dlatego, że nie ma systemu antydronowego. Nie mieliśmy możliwości w sposób tańszy zareagować na ten atak dronowy, tylko musieliśmy poderwać samoloty, czyli uruchomić najcięższą artylerię - powiedział były prezydent Andrzej Duda, który odwiedził krakowskie studio RMF FM na Kopcu Kościuszki, łącząc się z warszawskim studiem zdalnie.

Trzeba ten system uzupełnić. To był atak. Zostaliśmy przetestowani - dodał gość Krzysztofa Ziemca.

Andrzej Duda o reakcji Donalda Trumpa na pogwałcenie polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję

Prezydent USA Donald Trump, poproszony w czwartek o ocenę incydentu, nie wykluczył, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony mogło być wynikiem pomyłki. To mógł być błąd. Ale niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z całej tej sytuacji - powiedział Trump, pytany przez dziennikarzy przed odlotem do Nowego Jorku na mecz baseballowy.

Nie przywiązuję tak wielkiej wagi, jak media, do słów Donalda Trumpa. Nie dokonuję takiej egzegezy, "dzielenia na cztery" każdego jego słowa dlatego, że znam pana Donalda Trumpa i wiem o tym, że bardzo często te jego wypowiedzi są nawet i mylące dla jego przeciwników (…). W moim przekonaniu prezydent Donald Trump ciągle szuka sposobu na to, jak w sposób wolny od działań militarnych doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie i uspokojenia Putina. Moje zdanie jest takie, że prezydent Trump jest bardzo, bardzo uwrażliwiony na kwestię uczestnictwa Stanów Zjednoczonych w konfliktach militarnych w jakimkolwiek stopniu - powiedział Andrzej Duda.

Gość Krzysztofa Ziemca stwierdził, że prezydent Trump, odkąd rozpoczął urzędowanie, czyli od stycznia tego roku, bardzo ostrożnie podchodzi do wojny w Ukrainie.

Dlatego, aby nie doprowadzić do eskalacji tego konfliktu. Powiedziałbym, że aż w sposób przesadny jest uwrażliwiony na to, żeby przypadkiem nie było sytuacji, że ktoś powie, że Donald Trump sprowokował Władimira Putina. Szuka przede wszystkim narzędzi ekonomicznych i politycznych, uciekając od narzędzi wojskowych - stwierdził Andrzej Duda.

Były prezydent podkreślił, że przez wiele lat budował pozytywne stosunki z Donaldem Trumpem.

To był w ogóle rekord wizyt polskiego prezydenta w Białym Domu - stwierdził.

Jaka przyszłość rysuje się przed Andrzejem Dudą?

Czas pokaże. Nigdy nie walczyłem o żadne stanowiska, a odpowiadałem na zapotrzebowanie, jakie było. Nie walczyłem o to, by być prezydentem. To była decyzja Prawa i Sprawiedliwości i Jarosława Kaczyńskiego, zresztą bardzo odważna - powiedział Andrzej Duda.

