"Koncern PGE GiEK zdecydował się o podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w Elektrowni Bełchatów, a także w innych swoich oddziałach" - poinformował portal Dzień Dobry Bełchatów. To pokłosie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Jeden z nich spadł ok. 50 km od Elektrowni Bełchatów, która ma strategiczne znaczenie dla Polski: ma ponad 68 proc. udziału w krajowej produkcji energii elektrycznej wytwarzanej na bazie węgla brunatnego.

Elektrownia Bełchatów w województwie łódzkim, zdj. archiwalne / Leszek Wdowiński / PAP

Bezpieczeństwo energetyczne kraju zależy w dużej mierze od Elektrowni Bełchatów. Jak informuje Dzień Dobry Bełchatów, koncern PGE GiEK podjął decyzję się o podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w elektrowni, a także w innych oddziałach.

"W związku z naruszeniem w dniu 10.09.2025 roku polskiej przestrzeni powietrznej oraz mając na uwadze rekomendacje MAP (Ministerstwa Aktywów Państwowych – przy. red.) i RCB (Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – przyp. red.), PGE GiEK S.A. we wszystkich swoich Oddziałach wdraża środki zapobiegawcze mające na celu podniesienie stopnia bezpieczeństwa oraz mitygację ewentualnych zagrożeń" – poinformowała Joanna Blewąska-Kołodziejczak z Departamentu Komunikacji i Współpracy z Mediami w PGE GiEK, którą cytuje lokalny portal.

Ze względów bezpieczeństwa nie podano jednak szczegółów podjętych działań.

Jeden z rosyjskich dronów spadł 50 km od elektrowni. Przypadek?

Do pogwałcenia polskiej przestrzeni powietrznej, co - jak już wiadomo - było putinowską prowokacją, doszło w nocy z wtorku na środę. Premier Donald Tusk informował, że zanotowano i precyzyjnie namierzono 19 naruszeń naszego nieba przez rosyjskie drony. Te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone. Jednego z dronów znaleziono niedaleko Mniszkowa koło Opoczna w Łódzkiem - na terenie niezabudowanym. To prawie 300 kilometrów od granicy z Białorusią i ok. 50 km właśnie od Elektrowni Bełchatów.

To zdarzenie jest tym bardziej niepokojące, że ten oddział jest jednym ze najbardziej strategicznych w Polsce.

"Elektrownia Bełchatów ma ponad 68 proc. udział w krajowej produkcji energii elektrycznej wytwarzanej na bazie węgla brunatnego, a jej moc zainstalowana stanowi 13 proc. mocy zainstalowanej w krajowej energetyce zawodowej. Obecnie łączna moc zainstalowana Elektrowni Bełchatów wynosi obecnie 5 096,7 MW, a moc osiągalna 5 102MW" - informuje PGE.