Wołodymyr Zełenski poinformował, że w najbliższym czasie spotka się z Donaldem Trumpem. Takie są najnowsze ustalenia między stroną ukraińską a amerykańską. "Wiele decyzji może zostać podjętych jeszcze przed Nowym Rokiem" - zaznaczył.
"Rustem Umerow poinformował o swoich ostatnich kontaktach z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych. Nie tracimy ani jednego dnia. Uzgodniliśmy spotkanie na najwyższym szczeblu - z prezydentem Trumpem, które ma się odbyć w najbliższej przyszłości. Wiele decyzji może zostać podjętych jeszcze przed Nowym Rokiem. Chwała Ukrainie!" - zaznaczył Zełenski we wpisie opublikowanym w piątek na portalu X.