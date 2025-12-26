Według źródeł portalu Kyiv Post do spotkania mogłoby dojść już 28 grudnia w rezydencji Donalda Trumpa na Florydzie.

Czwartkowe rozmowy z Witkoffem

Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o przeprowadzeniu "bardzo dobrej rozmowy" ze specjalnymi wysłannikami Stanów Zjednoczonych -Jaredem Kushnerem i Stevem Witkoffem.

Jak przekazał w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych, rozmowy dotyczyły kluczowych kwestii związanych z trwającymi pracami nad rozwiązaniem konfliktu. "Są dobre pomysły, które mogą zaowocować wspólnym rezultatem i trwałym pokojem" - napisał Zełenski na Facebooku.

Nowe propozycje

W środę prezydent Ukrainy przedstawił nową propozycję planu pokojowego, opracowaną przez stronę amerykańską w wyniku licznych konsultacji z uczestnikami konfliktu. Plan zakłada wyznaczenie linii rozmieszczenia wojsk wzdłuż obecnej linii frontu, co miałoby umożliwić zakończenie działań zbrojnych. Jak jednak zauważa agencja AFP, propozycja nie odnosi się do kwestii terytoriów okupowanych przez Rosję.

Zełenski oświadczył w środę, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie będzie umową między USA, Ukrainą, Europą i Rosją. Podkreślił, że decyzja o przystąpieniu Ukrainy do NATO należy do państw członkowskich Sojuszu, jednak Kijów nie zamierza rezygnować z tej perspektywy.

Odbiór ukraińskich propozycji

Źródła, na które powołuje się Kyiv Post wskazują, że najnowsza ukraińska propozycja to coś więcej niż tylko zawieszenie broni - kompleksowe rozwiązanie dotyczące państwowości Ukrainy po wojnie. Według Jurija Bojeczki z organizacji Hope for Ukraine, to "przełomowy zwrot", który ma szansę przesunąć rozmowy z poziomu deklaracji na konkretne zobowiązania.

Zachód z uwagą analizuje ukraińskie propozycje. Wysoki rangą urzędnik zaangażowany w koordynację amerykańsko-europejską przyznał, że "poziom szczegółowości jest wyższy niż kiedykolwiek wcześniej", choć najtrudniejsze kwestie - gwarancje bezpieczeństwa i prawne zobowiązania Rosji - wciąż pozostają nierozwiązane.

Kreml tradycyjnie zachowuje dystans. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa określiła rozmowy jako "powolne, ale stałe".