Nagranie z lądowania francuskiego samolotu transportowego A-400 w Mińsku Mazowieckim pokazał Sztab Generalny Wojska Polskiego. Przywiózł on uzbrojenie dla myśliwców Rafale, które jak się okazuje, już są w Polsce.

Airbus A400M, zdj. poglądowe / PATRICK LEVEQUE/SIPA/SIPA/East News / East News

Jak już informowaliśmy, sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte i szef sił NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich zapowiedzieli wzmocnienie wschodniej flanki, informując o uruchomieniu misji Wschodni Strażnik - Eastern Sentry. Kluczem jest zupełnie nowa konstrukcja obrony - poinformował wojskowy. Rutte zapowiedział, że zostaną do tego użyte siły sojuszników, w tym Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i innych.

Państwa Sojuszu już rozpoczęły ogłaszanie rozmieszczenia sił i zdolności dla Wschodniej Straży. Dania dostarczy dwa myśliwce F-16 i fregatę przeciwlotniczą, Francja trzy myśliwce Rafale, a Niemcy cztery Eurofightery. Wielka Brytania również wyraziła gotowość do udzielenia wsparcia. Te i inne siły wzmocnią obecne na wschodniej flance.

Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że operacja Eastern Sentry wystartowała, publikując specjalne nagranie z lądowania francuskiego samolotu transportowego A400 w Mińsku Mazowieckim. Dostarczył on uzbrojenie dla myśliwców Rafale, które jak się okazuje, już są w Polsce.

NATO uruchamia Eastern Sentry, aby jeszcze bardziej wzmocnić wschodnią flankę Sztab Generalny Wojska Polskiego / Materiały prasowe