Izrael nie ustaje w atakach na Strefę Gazy. Co najmniej 40 osób zginęło w piątek, większość w mieście Gaza - poinformował Reuters, powołując się na służby medyczne. Izrael nakazał ewakuację wszystkim mieszkańcom miasta. Z około 1 mln osób uciekło dotąd ok. 200 tys.

Dym nad Gazą / MOHAMMED SABER / PAP/EPA

Izraelska armia przekazała w piątek, że w tym tygodniu zaatakowała ponad 500 celów w Gazie i że walki będą intensyfikowane. Wojsko informowało, że od ponad tygodnia systematycznie niszczy wielopiętrowe budynki w Gazie, które - według izraelskiego wywiadu - są wykorzystywane przez Hamas.

Nowa ofensywa Izraela

Od kilku tygodni trwają wzmożone ataki Izraela na Gazę w ramach nowej ofensywy, zmierzającej do zajęcia największego miasta palestyńskiego terytorium. Według izraelskich władz Gaza jest bastionem Hamasu i armia musi ją zdobyć, by pokonać tę terrorystyczną organizację.

Nowa kampania Izraela wywołała międzynarodową krytykę. Izrael nakazał wszystkim mieszkańcom Gazy, których jest ok. miliona, by opuścili miasto i udali się na południe. Organizacje humanitarne alarmują o pogłębianiu się kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy, w tym głodu, i ostrzegają, że masowe przesiedlenia tylko pogorszą tragiczną sytuację cywilów.

Izraelska armia poinformowała w czwartek, że Gazę opuściło jak dotąd ok. 200 tys. mieszkańców. Wojsko zapewnia, że rozbudowuje infrastrukturę humanitarną na południu, potrzebną do przyjęcia nowych uchodźców. Media informują, że wielu Palestyńczyków nie chce po raz kolejny uciekać. Organizacje humanitarne ostrzegają, że nie wszyscy mają możliwość, siły i środki, by wyjechać z Gazy, a pozostałe obszary palestyńskiego terytorium nie są przygotowane na przyjęcie tak dużej liczby uchodźców.

Wewnętrzni uchodźcy

Według ONZ, od początku wojny Izraela z Hamasem, czyli jesieni 2023 r., około 90 proc. mieszkańców palestyńskiego terytorium stało się wewnętrznymi uchodźcami. Wiele rodzin musiało kilkakrotnie uciekać przed wojną. Większość populacji Strefy Gazy mieszka w miasteczkach namiotowych, ponieważ 78 proc. wszystkich budynków jest zniszczonych lub uszkodzonych.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1,2 tys. osób i porywając 251. Jak informuje izraelska armia, z 48 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas co najmniej 20 wciąż żyje. Według kontrolowanych przez Hamas władz Strefy Gazy w izraelskim odwecie zginęło ponad 64,7 tys. Palestyńczyków. Według ONZ i organizacji humanitarnych liczba ta może być zaniżona.

Ofensywa na Gazę jest też krytykowana w samym Izraelu. Przeciwnicy operacji zarzucają rządowi, że kontynuuje wojnę, lekceważąc los zakładników i żołnierzy, którzy mogą zginąć w nowej kampanii. Sondaże pokazują, że większość społeczeństwa opowiada się za porozumieniem z Hamasem, widząc w tym szansę na uwolnienie więzionych zakładników. Szefowie służb ostrzegli w piątek ministrów, że ofensywa "nieuchronnie" doprowadzi do zabicia porwanych - przekazała stacja Kan.