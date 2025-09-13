Okolice Oleśna w powiecie elbląskim w województwie warmińsko-mazurskim - to tam, jak podaje prokuratura, spadł dron, który wleciał w nocy z wtorku na środę najdalej w głąb Polski. Znaleziono go na polu uprawnym. Nie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.

Zobacz również:

Nowe informacje prokuratury ws. drona w Warmińsko-Mazurskiem

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wydała komunikat "o ujawnieniu obiektu, co do którego zaistniało podejrzenie, że jest wojskowym bezzałogowym statkiem powietrznym typu dron, niebędącym na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP jak też wojsk sojuszniczych".

Rosyjski dron, który spadł niedaleko Elbląga, jest tym, który wleciał najdalej w głąb Polski. Według nieoficjalnych informacji, był to dron lekkiej konstrukcji, koloru białego. Nie było poszkodowanych i strat.

Dron, który został znaleziony w środę w okolicach Oleśna w gminie Gronowo Elbląskie, znajdował się na polu, ok. 600 m od zabudowań. Nikomu nic się nie stało - mówił w środę wójt gminy Gronowo Elbląskie Marcin Ślęzak.

Wójt dodał, że o znalezisku dowiedział się przed godz. 10 za pośrednictwem jednego z radnych, który otrzymał informację od właściciela pola. Dodał, że od razu skontaktował się m.in. ze służbami zarządzania kryzysowego wojewody. Jak zaznaczył, właściciel pola zadzwonił też na nr 112. Jak podkreślił Ślęzak, służby pojawiły się na miejscu bardzo szybko, w ciągu kilku minut.

Olsztyńska Prokuratura Okręgowa poinformowała, że na miejsce niezwłocznie skierowano prokuratorów wojskowych z 8. Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie oraz Działu do spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie. Śledczy przy udziale żołnierzy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu przeprowadzili oględziny obiektu oraz miejsca zdarzenia.

Prokuratura poinformowała, że w wyniku podjętych czynności nie ujawniono okoliczności mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Dodała, że zabezpieczony statek powietrzny w toku dalszych czynności procesowych zostanie poddany specjalistycznym badaniom zmierzającym do dokładnego ustalenia jego pochodzenia oraz przeznaczenia.

Dotychczas szczątki dronów znaleziono w 17 miejscach

W piątek poinformowano, że śledztwo w sprawie wszystkich przypadków znalezienia dronów w Polsce, które wleciały w nocy z wtorku na środę, prowadzić będzie Prokuratura Okręgowa w Lublinie Wydział do Spraw Wojskowych.

Dotychczas w Polsce znaleziono fragmenty dronów w 17 miejscowościach na terenie pięciu województw. Najwięcej - 10 w województwie lubelskim w miejscowościach: 

  • Czosnówka (pow. bialski), 
  • Cześniki (pow. zamojski), 
  • Wyryki Wola (pow. włodawski), 
  • Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski), 
  • Wohyń (pow. radzyński), 
  • Wielki Łan (pow. włodawski), 
  • Zabłocie-Kolonia (pow. bialski), 
  • Wyhalew (pow. parczewski), 
  • Bychawka Trzecia (pow. lubelski), 
  • Przymiarki (pow. biłgorajski).

W województwie mazowieckim drony znaleziono w Nowym Mieście nad Pilicą (pow. grójecki) i na terenie gminy Korytnica, między miejscowościami Rabiany i Sewerynów (pow. węgrowski), w województwie świętokrzyskim w Czyżowie (na pograniczu powiatów buskiego i staszowskiego), Sobótce (pow. opatowski) i Smykowie (pow. konecki), w województwie łódzkim w Mniszkowie (pow. opoczyński), a w województwie warmińsko-mazurskim - właśnie w miejscowości Oleśno (pow. elbląski).

Zobacz również:

Zaskakujące słowa przedstawiciela Kremla ws. dronów. Polska reaguje
Zaskakujące słowa przedstawiciela Kremla ws. dronów. Polska reaguje