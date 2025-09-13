W sobotę o 6 rano na lotnisku w Gdańsku zatrzymany został mężczyzna, podejrzewany o kradzież samochodu marki Lexus należącego do Prezesa Rady Ministrów - poinformowała pomorska policja.

Złodziej lexusa został zatrzymany na lotnisku chwilę przed wylotem z kraju. Jak dowiedział się reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, zatrzymany nie jest policji obcy - notowany był już za oszustwa i przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu.

Zatrzymany to 41-letni mieszkaniec Sopotu, obywatel Polski - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

Mężczyzna został zatrzymany dziś o godzinie 6 w porcie lotniczym w Gdańsku, tuż przed wylotem do Bułgarii. Zaskoczony przez funkcjonariuszy nie stawiał oporu.