Ustępujący marszałek Sejmu Szymon Hołownia ubiega się o stanowisko na komisarza ONZ do spraw uchodźców. "Z moich informacji wynika, że szanse pana marszałka na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ rosną - powiedział Krzysztof Hetman, wiceprezes partii PSL w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM.

Kosiniak-Kamysz odmienił oblicze PSL, tak jak Jan Urban wprowadził fantastyczną atmosferę w kadrze - powiedział Krzysztof Hetman, nawiązując do wczorajszego meczu Polski z Holandią. Nasz kongres na pewno nie skończy się remisem, ktoś będzie musiał wygrać - dodał.

Odnosząc się do meczu, polityk dodał, że "wynik jest dobry, ale jest niedosyt, bo zespół miał potencjał, żeby wygrać". Wczoraj polska reprezentacja super zagrała, to niesamowite, jak jedna osoba potrafi odmienić oblicze całego zespołu. Chodzi mi o trenera Urbana. To niesamowite. Ma ten sam zasób ludzki, co Michał Probierz, a to jest drużyna, a nie zlepek indywidualności - zaznaczył.

Co z Szymonem Hołownią?

Hołownia podpisał w czwartek rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Od jakiegoś czasu wiadomo, że ubiega się o stanowisko na komisarza ONZ do spraw uchodźców. Krzysztof Hetman został zapytany o przyszłość Szymona Hołowni. Z moich informacji wynika, że szanse pana marszałka na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ rosną - stwierdził europoseł PSL.

Gospodarz programu zwrócił uwagę, że część mediów donosiła o znikomych możliwościach Hołowni na arenie międzynarodowej. Media piszą różne rzeczy (...)  uważam, że Szymon Hołownia naprawdę sprawdziłby się na tym stanowisku - odpowiedział wiceprezes PSL.

130 lat Ruchu Ludowego

Musimy realizować nasz program, do którego zobowiązaliśmy się w 2023 roku. Sukcesy mamy, program jest realizowany - powiedział Hetman. Polityk przyznał też, że lider PSL jest wśród trzech osób o najwyższym poziomie zaufania, a takich notowań nie ma cała partia. To jest pytanie, na które musimy znaleźć odpowiedź - stwierdził.

W tym roku przypada 130 rocznica powstania Ruchu Ludowego. PSL jest od 130 lat w tym samym miejscu, w centrum sceny politycznej - powiedział Hetman, dodając jednocześnie, że to "centrum bardziej prawicowe". Mamy długą historię, tradycję, swoje wartości, mamy swój program - podkreślił Hetman.

Zmiana sojuszu?

Hetman pytany o ewentualne zmiany w koalicji powiedział, że "wszystko zależy od tego, jak patrzymy na świat, jak chcemy realizować nasz program i kto go chce realizować".

Bez PSL w tej koalicji żadna decyzja zapaść nie może, dowody tego mamy na przestrzeni ostatnich dwóch lat - podkreślił Hetman.

Metro w 10 miastach

Wiceszef PSL został  zapytany o pomysł Kosiniaka-Kamysza na budowę metra w wybranych polskich metropoliach. Krzysztof Hetman bronił koncepcji, podkreślając, że nie chodzi jedynie o klasyczne, podziemne metro, bo "metra są różne - lekkie, ciężkie, podziemne i naziemne".

Przede wszystkim Polskie Stronnictwo Ludowe ma całościowy, kompleksowy program rozwoju komunikacyjnego w Polsce. (...) Metra są różne, są lekkie, ciężkie, są takie, które jeżdżą także nad ziemią. Jest to bardzo szybki, komfortowy środek komunikacyjny - podkreślał europoseł.

Krzysztof Ziemiec dopytywał, czy propozycje PSL są realne, a nie jedynie wizją bez pokrycia? To nie są gruszki na wierzbie. Tylko nie chciałbym sprowadzać całego programu PSL do metra w kilku miastach. Ważny jest także dostęp z miejscowości gminnej do powiatowej - odpowiedział.

Zobacz również:

Opracowanie: