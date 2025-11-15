Gospodarz programu zwrócił uwagę, że część mediów donosiła o znikomych możliwościach Hołowni na arenie międzynarodowej. Media piszą różne rzeczy (...) uważam, że Szymon Hołownia naprawdę sprawdziłby się na tym stanowisku - odpowiedział wiceprezes PSL.

130 lat Ruchu Ludowego

Musimy realizować nasz program, do którego zobowiązaliśmy się w 2023 roku. Sukcesy mamy, program jest realizowany - powiedział Hetman. Polityk przyznał też, że lider PSL jest wśród trzech osób o najwyższym poziomie zaufania, a takich notowań nie ma cała partia. To jest pytanie, na które musimy znaleźć odpowiedź - stwierdził.

W tym roku przypada 130 rocznica powstania Ruchu Ludowego. PSL jest od 130 lat w tym samym miejscu, w centrum sceny politycznej - powiedział Hetman, dodając jednocześnie, że to "centrum bardziej prawicowe". Mamy długą historię, tradycję, swoje wartości, mamy swój program - podkreślił Hetman.

Zmiana sojuszu?

Hetman pytany o ewentualne zmiany w koalicji powiedział, że "wszystko zależy od tego, jak patrzymy na świat, jak chcemy realizować nasz program i kto go chce realizować".

Bez PSL w tej koalicji żadna decyzja zapaść nie może, dowody tego mamy na przestrzeni ostatnich dwóch lat - podkreślił Hetman.

Metro w 10 miastach

Wiceszef PSL został zapytany o pomysł Kosiniaka-Kamysza na budowę metra w wybranych polskich metropoliach. Krzysztof Hetman bronił koncepcji, podkreślając, że nie chodzi jedynie o klasyczne, podziemne metro, bo "metra są różne - lekkie, ciężkie, podziemne i naziemne".

Przede wszystkim Polskie Stronnictwo Ludowe ma całościowy, kompleksowy program rozwoju komunikacyjnego w Polsce. (...) Metra są różne, są lekkie, ciężkie, są takie, które jeżdżą także nad ziemią. Jest to bardzo szybki, komfortowy środek komunikacyjny - podkreślał europoseł.