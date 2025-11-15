Ustępujący marszałek Sejmu Szymon Hołownia ubiega się o stanowisko na komisarza ONZ do spraw uchodźców. "Z moich informacji wynika, że szanse pana marszałka na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ rosną - powiedział Krzysztof Hetman, wiceprezes partii PSL w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM.
Kosiniak-Kamysz odmienił oblicze PSL, tak jak Jan Urban wprowadził fantastyczną atmosferę w kadrze - powiedział Krzysztof Hetman, nawiązując do wczorajszego meczu Polski z Holandią. Nasz kongres na pewno nie skończy się remisem, ktoś będzie musiał wygrać - dodał.