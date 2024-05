Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 będzie Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta RP.

Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta RP / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Naszego gościa zapytamy o poniedziałkowe spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Donaldem Tuskiem tuż przed zaprzysiężeniem nowych ministrów, o nową komisję do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich, a także o to, kto powinien zostać polskim kandydatem na unijnego komisarza ds. bezpieczeństwa. Ministra Wojciecha Kolarskiego zapytamy też o to, co będzie jego priorytetem, jeśli zostanie europosłem.

<<< Posłuchaj rozmowy Piotra Salaka z Wojciechem Kolarskim z Kancelarii Prezydenta RP >>>