O egzotycznych kleszczach Hyalomma naukowcy mówią "długonoga bestyjka". Po wypiciu krwi ten pochodzący z Afryki kleszcz osiąga nawet 2 cm długości. "Biega szybko, śledzi ofiarę nawet przez kilkaset metrów" – opisuje prof. Anna Bajer i apeluje o pomoc w ustaleniu, czy kleszcze Hyalomma są już w Polsce.

Egzotyczne kleszcze Hyalomma / PATRICK LANDMANN/Science Photo Library / East News

Egzotyczne kleszcze Hyalomma zostały ostatnio znalezione tuż przy granicy polsko-niemieckiej we Frankfurcie nad Odrą. Dlatego naukowcy chcą teraz ustalić, czy dostały także do Polski i ogłaszają "narodowe kleszczobranie".

Udział w akcji jest bardzo prosty. Mogą w niej wziąć udział wszyscy Polacy, którzy po spacerach regularnie przeglądają siebie i swoje psy pod kątem obecności kleszczy.

"Schwytane osobniki można przesłać do badań w naszym ośrodku" - apelują naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego.

"Uwaga! poszukiwana długonoga bestyjka: Hyalomma. Po opiciu krwią ofiary osiąga nawet 2 cm długości. Biega szybko, śledzi ofiarę nawet przez kilkaset metrów. Lubi krew koni, owiec, bydła i psów. Dla ludzi groźna - przenosi wirusa krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej. Ostatnio widziana za niemiecką granica, np. Frankfurt nad Odrą! Łapać w rękawiczkach i wysyłać fotki do nas! Bądźcie czujni!" - napisała w mediach społecznościowych prof. Anna Bajer z Zakładu Eko-Epidemiologii Chorób Pasożytniczych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Egzotyczne kleszcze Hyalomma - jak wyglądają?

Kleszcze Hyalomma nazywane są "monster ticks". Są to duże pajęczaki z długimi, prążkowanymi odnóżami. Ich ciało może mieć kolor od rudobrązowego do prawie czarnego.

Szybko się poruszają i aktywnie tropią potencjalnych żywicieli. Dorosłe samice są nawet czterokrotnie większe od kleszczy pospolitych w Polsce. "Opite krwią kleszcze mogą osiągać ponad centymetr długości" - opisują naukowcy na stronie projektu.

Egzotyczne kleszcze Hyalomma - dlaczego są groźne?

Pajęczaki mogą przenosić niebezpieczne bakterie i wirusy. Są znane przede wszystkim jako wektory wirusa krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej (CCHFV). Wywołuje on ciężką gorączkę krwotoczną, której towarzyszy duża śmiertelność (10-60 proc.). Leczenie i szczepienia są obecnie niedostępne.

Hyalomma przenoszą też inne patogeny, mogące stwarzać zagrożenia dla ludzi, a także zwierząt domowych i gospodarskich. Do wirusów przenoszonych przez niektóre gatunki Hyalomma należą m.in.: wirus Zachodniego Nilu, wirus wenezuelskiego zapalenia mózgu koni czy wirus afrykańskiego pomoru koni. Dodatkowo kleszcze te mogą również przenosić bakterie- riketsje, wywołujące riketsjozy - wymieniają naukowcy.

Egzotyczne kleszcze Hyalomma - gdzie występują?

Hyalomma zasiedlają strefę klimatu śródziemnomorskiego. Lubią ciepłe i suche miejsca, takie jak pustynie, półpustynie, stepy czy sawanny. Są powszechne w Afryce, południowo-wschodniej Azji oraz południowej Europie, np. w Turcji.

Zasięg ich występowania stale się powiększa. Larwy kleszczy wraz z migrującymi ptakami dostają się do położonych dalej na północ rejonów Europy, w tym także do Polski. Ciepłe i suche wiosny i lata stwarzają odpowiednie warunki do przeżycia i rozwoju dla kleszczy Hyalomma nawet w północnych rejonach Europy.

Do tej pory kleszcze ginęły z powodu niskiej temperatury i wysokiej wilgotności. Ciepłe i suche wiosny i lata przyczyniły się jednak do tego, że w ostatnich latach pojawiają się doniesienia o atakowaniu ludzi i zwierząt przez dorosłe kleszcze Hyalomma, np. w Niemczech, Czechach, Słowacji a nawet Szwecji. Kleszcze były tam zbierane z koni, psów, bydła, a także znajdowane w domach.