​Dyktator Korei Północnej Kim Dzong Un dokonał inspekcji prac nad nowym okrętem podwodnym o napędzie atomowym, o czym poinformowały rządowe media, cytowane przez Reutera. Byłaby to pierwsza taka jednostka we flocie Korei Północnej, która ponadto miałaby zostać wyposażona w pociski z głowicami jądrowymi.

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un / MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP

Korea Północna buduje podwodny okręt o napędzie atomowym. Rządowe media, na które powołuje się Agencja Reutersa, przekazały w czwartek, że inspekcji prac nad nowym okrętem podwodnym dokonał przywódca Kim Dzong Un.

Jest to pilne zadanie i nieodzowny wybór, aby przyśpieszyć, w sposób radykalny, rozwój, modernizację, a także uzbrojenie floty w arsenał jądrowy - przekazała państwowa północnokoreańska agencja KCNA, cytując przywódcę Korei Północnej.

Dyktator krytycznie o wspólnej inicjatywie Korei Południowej i USA

Kim nie omieszkał skrytykować wspólną inicjatywę Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych dotyczącą stworzenia okrętu podwodnego, ostrzegając, że wpłynie to negatywnie na bezpieczeństwo w regionie. W trakcie wizyty w Korei Południowej w październiku prezydent USA Donalda Trump dał zielone światło Seulowi na budowę własnych okrętów podwodnych.

Pjongjang sprzeciwił się i skrytykował tę decyzję. Zdaniem Reutera Kim został także poinformowany o trwających badaniach nad "nowymi broniami podwodnymi" i przedstawił strategię reorganizacji marynarki wojennej Korei Północnej, a także zapowiedział powstanie nowych jednostek.

KNCA dodała, że Kimowi w inspekcji okrętu towarzyszyła jego córka.

Skonsultowany przez Reutera ekspert wojskowy z Korei Południowej ocenił, że mały reaktor jądrowy mógł już zostać umieszczony w okręcie podwodnym. W ramach strategii przyjętej w styczniu 2021 roku podczas kongresu Partii Pracy, Korea Płn. ma wyposażyć swoją flotę w okręty podwodne o napędzie atomowym i w podwodne wyrzutnie pocisków z głowicami jądrowymi.

Życzenia do Putina

Reuters zwrócił uwagę, że partnerstwo Rosji i Korei Północnej budzi obawy, że w budowie okrętu podwodnego Pjongjnangowi może pomagać Moskwa. Według KCNA przywódca Rosji Władimir Putin w ubiegłym tygodniu złożył życzenia Kimowi. Putin zwrócił uwagę na wsparcie jakiego Korea Północna udzieliła Rosji, gdy w ubiegłym roku wysłała swoich żołnierzy, w celu wsparcia rosyjskich wojsk, prowadzących wojnę napastniczą z Ukrainą.