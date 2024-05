W 80 aptekach w Polsce farmaceuci mogą wystawiać recepty na pigułkę "dzień po" - ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. To jest na razie ponad 0,5 proc. wszystkich aptek w kraju, których jest prawie 12 tysięcy. Chodzi o placówki, które podpisały umowę w tej sprawie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do NFZ wpłynęło 275 wniosków od aptekarzy, którzy chcą wziąć udział w pilotażu nowej usługi farmaceuty polegającej właśnie na wystawianiu takich recept. Dostęp do antykoncepcji awaryjnej - zgodnie z zapowiedziami rządu - miał być łatwiejszy od maja.

Tabletka "dzień po" - antykoncepcja awaryjna / Piotr Molecki / East News Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia podkreślają w rozmowie z naszym dziennikarzem, że liczbę podpisanych umów z aptekami i liczbę złożonych wniosków warto odnosić do liczby aptek, które w czasie pandemii działały jako punkty szczepień przeciwko koronawirusowi. Takich punktów w szczytowym momencie było około 2 tysięcy. Te placówki mają między innymi oddzielne pomieszczenia do tak zwanej opieki farmaceutycznej, gdzie można przeprowadzić wywiad z pacjentem. W Naczelnej Izbie Aptekarskiej nasz reporter uzyskał informację, że większość aptek w Polsce ma warunki lokalowo-techniczne, by przeprowadzić konsultację w ramach usługi farmaceuty, która poprzedza wydanie recepty na pigułkę "dzień po". Jedną z 80 aptek w Polsce, które podpisały umowę z NFZ na wystawianie recept na pigułkę "dzień po", jest apteka przy ulicy Pańskiej w Warszawie. Farmaceuta: Wszystko trwało około 15 minut Właścicielka tej apteki Monika Wąsowska-Imielska umowę z NFZ podpisała we wtorek, wcześniej około tygodnia czekała na weryfikację wniosku przez NFZ. Od wtorku po pigułkę "dzień po" zgłosiła się jedna kobieta. Zaprosiliśmy pacjentkę do pokoju opieki farmaceutycznej, przeprowadziliśmy wywiad, wydaliśmy tabletkę, wszystko trwało około 15 minut. To pełnoletnia pacjentka, która przyszła z chłopakiem. Zweryfikowaliśmy jej wiek. Wcześniej próbowali zrealizować taką usługę i dostać receptę w kilku innych aptekach w Warszawie, ale tam nie udało im się. Zawsze po wydaniu pigułki "dzień po" proponujemy też pacjentce wodę, jeśli chciałaby szybko przyjąć tabletkę. W tym przypadku ważny jest czas - podkreśla Monika Wąsowska-Imielska. Gdzie dostać pigułkę "dzień po"? Będzie lista aptek Narodowy Fundusz Zdrowia ma w najbliższym czasie opublikować listę aptek, w których można dostać receptę na pigułkę "dzień po". Wczoraj prezes NFZ zapewnił w komunikacie, że Fundusz nie będzie karał aptek biorących udział w pilotażowym programie dotyczącym pigułki "dzień po", jeśli farmaceuta odmówi wydania recepty na antykoncepcję awaryjną lub będzie wymagał od niepełnoletniej pacjentki zgody rodzica na zakup tabletki. Receptę na antykoncepcję awaryjną może otrzymać osoba, która skończyła 15 lat. Zobacz również: Rusza przebudowa Krakowskiej w Łodzi

Lublin planuje nowe drogi rowerowe

Daniel Szeligowski: Polska de facto jest w stanie wojny z Rosją

Wstrząs w kopalni Wesoła. Trzeci górnik nie żyje Opracowanie: Joanna Potocka