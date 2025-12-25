Izraelska armia twierdzi, że zlikwidowała członka irańskich sił Al-Kuds w Libanie, który miał planować ataki w Syrii oraz Libanie. Podkreślono, że jest to Husein Mahmud Marszad al-Dżawarii - ważny członek jednostki 840, działającej w ramach jednostki Al-Kuds.

Izraelska armia (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Izraelska armia poinformowała o likwidacji al-Dżawari - członka Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej - w okolicach miejscowości Ansarijah na południu Libanu.

Szczegóły operacji nie zostały ujawnione.

Według izraelskiego wojska, Dżawari był zaangażowany w działania terrorystyczne wymierzone w Izrael.

To kolejny etap napięć w regionie, które nie słabną mimo międzynarodowych apeli o deeskalację konfliktu.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Komunikat izraelskiej armii

W komunikacie izraelska armia przekazała, że al-Dżawari został zabity w okolicach miejscowości Ansarijah na południu Libanu. Nie podała jednak szczegółów przeprowadzonej operacji.

Zdaniem izraelskiego wojska, Dżawari podlegał Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), znanemu też jako Strażnicy Rewolucji. Miał on być zaangażowany w działalność terrorystyczną wymierzoną w Izrael.

"Izrael regularnie ostrzeliwuje południe Libanu"

Izraelska armia regularnie ostrzeliwuje południe Libanu, uzasadniając to walką z bojownikami Hezbollahu, organizacji terrorystycznej, a zarazem formacji politycznej wspieranej przez Iran.

W czerwcu doszło do bezpośredniej konfrontacji między Iranem a Izraelem, która zakończyła się wkrótce po zbombardowaniu przez Stany Zjednoczone irańskich obiektów nuklearnych.