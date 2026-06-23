Internetowi oszuści podszywają się pod biskupa diecezjalnego Artura Ważnego - ostrzega w komunikacie diecezja sosnowiecka (woj. śląskie). Diecezja prosi o kontakt osoby, które dostały podejrzane wiadomości pochodzące rzekomo od biskupa.

Bp Artur Ważny / Artur Reszko / PAP

Internetowi oszuści podszywają się pod biskupa diecezjalnego Artura Ważnego - ostrzega diecezja sosnowiecka.

Fałszywe e-maile trafiają głównie do księży, a ich nadawcy podają się za biskupa.

Diecezja podkreśla, że korespondencja ta nie pochodzi od biskupa ani z oficjalnych kanałów kurii.

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"Mamy do czynienia z działaniem nieuprawnionym"

Jak napisała w komunikacie rzeczniczka diecezji sosnowieckiej Dominika Bem, internetowi oszuści rozsyłają e-maile do księży, w których twierdzą, że są biskupem diecezjalnym Arturem Ważnym. "Informujemy, że korespondencja ta nie pochodzi od Biskupa Diecezjalnego ani z oficjalnych kanałów komunikacji Kurii. Mamy do czynienia z działaniem nieuprawnionym, którego celem może być wprowadzenie odbiorców w błąd, wyłudzenie informacji lub nakłonienie do podjęcia określonych działań" - czytamy na stronie diecezji.

Dominika Bem podkreśla, by zachować szczególną ostrożność. "Nie należy odpowiadać na podejrzane wiadomości, otwierać załączników, klikać w przesłane linki ani realizować żadnych próśb zawartych w takiej korespondencji bez wcześniejszego potwierdzenia jej autentyczności" - radzi rzeczniczka diecezji.

Co zrobić, gdy dostaniemy podejrzanego maila?

Dodaje, by z podobną ostrożnością traktować wszelkie nietypowe lub budzące wątpliwości próby kontaktu podejmowane rzekomo w imieniu innych osób związanych z kurią. "Dotyczy to zwłaszcza wiadomości zawierających pilne prośby, polecenia, linki, załączniki, prośby o dane, przelewy lub inne działania wykraczające poza standardową formę komunikacji" - napisała Dominika Bem.

Dominika Bem równocześnie dodała, by w przypadku wątpliwości co do autentyczności wiadomości e-mail, kontaktować się bezpośrednio z nią - mailowo (rzecznik@diecezja.sosnowiec.pl) lub telefonicznie: +48 519 512 899.

Kuria chce wyjaśnić całą sytuację

"Przekazane informacje pozwolą właściwie udokumentować sprawę i podjąć dalsze działania. Kuria Diecezjalna podejmuje czynności zmierzające do wyjaśnienia sytuacji oraz ograniczenia ryzyka podobnych nadużyć" - zapowiedziała Dominika Bem.

"Przypominamy, że oficjalna korespondencja Biskupa Diecezjalnego oraz Kurii prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem zweryfikowanych kanałów kontaktu. Oficjalna korespondencja kierowana w imieniu Biskupa Diecezjalnego drogą e-mailową wysyłana jest wyłącznie z adresu: sekretarz@diecezja.sosnowiec.pl" - podkreśliła rzeczniczka w komunikacie.