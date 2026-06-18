"Tak wygląda życie publiczne, niestety, że czasem musi się przelać czara goryczy, żeby podejmować decyzje, które prawdopodobnie mogły być podjęte wcześniej, ale ze względu na różne dyskusje, analizy, opinie, były odkładane na później" - mówił Bartosz Arłukowicz, europoseł KO, odnosząc się do propozycji ustawy zwiększającej przejrzystość zarobków lekarzy. Gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 podkreślił, że próby przygotowania tego typu rozwiązań były podejmowane już wcześniej.

Wkrótce pojawi się szersze omówienie rozmowy.

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