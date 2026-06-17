"Nie podoba mi się, że Maja Chwalińska dostała stypendium od ministerstwa sportu" – powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Grzegorz Płaczek, szef klubu parlamentarnego Konfederacji. "Jeżeli ktoś idzie ze sztandarem pomagania tym, którzy się rozwijają, to pomagajmy tym, którzy się rozwijają – tym, którzy są na początku drogi, nie mają pieniędzy na kupienie rakiety czy butów" – mówił poseł.

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Podobny pogląd, co parlamentarzysta wyraził wcześniej inny polityk Konfederacji Marcin Możdżonek.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Płaczek: Nie podoba mi się, że Maja Chwalińska dostała stypendium

Płaczek był pytany, czy odpowiedzialności za problemy Chwalińskiej ze startami nie ponosi PiS, bo to za czasów tej partii młoda tenisistka była na początku seniorskiej kariery i potrzebowała wsparcia finansowego. Jeżeli wcześniejsze rządy nic nie zrobiły, żeby pomagać młodym sportowcom, to nie powinno to mieć miejsca. Wydajemy pieniądze na głupoty - mówił i dodawał, że wstydem jest to, jeżeli nie ma pieniędzy "tam, gdzie powinny być wydawane i tam, gdzie ten polski narybek powinien być pielęgnowany".

Zarobki lekarzy. "To już dawno powinno być rozwiązane"

To już dawno powinno być rozwiązane, jeżeli mowa o budżecie państwa - powiedział polityk o zarobkach lekarzy. Lekarze powinni zarabiać zgodnie ze swoimi specjalizacjami i stosownie do możliwości budżetu państwa - zaznaczył.

Gość RMF24 stwierdził, że audyt w nie kończy sprawy lekarza ze Szpitala Południowego, który w trakcie specjalizacji miał zarobić w ubiegłym roku aż 1,6 mln złotych . Nikt nie zwraca uwagi na to, że to nie pierwszy audyt w tym szpitalu. Już były dwa w tym roku. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego żaden z wcześniejszych audytów nie wykazał takich nieprawidłowości. To chyba normalne, że jeśli ktoś widzi, że lekarz pracuje 11 godzin dziennie przez cały rok łącznie ze sobotami i niedzielami, to komuś powinna się jakaś czerwona lampka natychmiast zapalić. Pytanie, czemu się nie zapaliła - mówił.

Wystawiła mandat za złe naliczenie VAT-u. Płaczek o hejcie na urzędników KAS

Polityk odniósł się także do emocji wokół działań urzędników KAS i fali hejtu w sieci jaka spadła na nich po materiale Kanału Zero dotyczącego wystawienia mandatu za nieprawidłowe naliczenie VAT-u przez restauratora. Przyznał, że granice zostały przekroczone. Jestem przeciwnikiem jakiegokolwiek hejtu. Zostały przekroczone granice i wszystkich tych, którzy zostali obrażeni, wypadałoby przeprosić (...) czym innym jest głupie prawo czy decyzje przełożonych, a czym innym wykonywanie swoich obowiązków - mówił Grzegorz Płaczek.

Płaczek o wsparciu dla artystów

Poseł stanowczo wypowiedział się także w sprawie wsparcia dla artystów, sprzeciwiając się systemowym dopłatom do ich składek. Jeżeli ktoś nie jest w stanie się utrzymać jako artysta, to albo musi być lepszym artystą, albo musi iść do pracy (...) Nie widzę powodu, dla którego państwo ma dopłacać artystom do ZUS-u - zaznaczył

Za chwilę wpadniemy w spiralę pomagania wszystkim - mówił polityk.

Czy "Konfederacja light" zagrozi Konfederacji?

Płaczek był też pytany o inicjatywę Ryszarda Petru, który chce założyć "Konfederację light". Konfederacja jest jedna i niezmienna. Każda inna partia poza Konfederacją jest dla nas konkurencją - stwierdził.

Piotr Salak zapytał też swojego gościa o przedterminowe wybory prezydenta Krakowa. Grzegorz Płaczek podkreślał, że dla Konfederacji będzie to polityczny test przed kolejnymi kampaniami wyborczymi i nie ukrywał wysokich oczekiwań wobec wyniku Bartosza Bocheńczaka, kandydata ugrupowania na prezydenta miasta.

Zamierzamy wprowadzić do magistratu Bartosza Bocheńczaka. Znam Bartosza od wielu lat. Jest jednym z ciekawszych polityków młodego pokolenia - mówił szef klubu Konfederacji.

Płaczek zapewniał, że całe ugrupowanie angażuje się w kampanię i wierzy w sukces swojego kandydata.Trzymam kciuki. Patrząc na to, jak wygląda program Bartosza i jak wyglądają przygotowania do kampanii, powiem tak: niech inni się boją - stwierdził.

Polityk został zapytany także o to, jaki wynik byłby dla Konfederacji rozczarowaniem. Odpowiedział bez wahania, że każdy poniżej pierwszego miejsca.