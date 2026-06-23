Kryzys paliwowy rozszerza się w Rosji na tysiące kilometrów od frontu i dotarł już na daleką Syberię. Gubernator obwodu omskiego zapowiedział poważne ograniczenia w sprzedaży benzyny.

Rosja zmaga się z problemami paliwowymi / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

Kryzys paliwowy dotarł na Syberię po ukraińskich atakach na rosyjską infrastrukturę energetyczną.

W obwodzie omskim wprowadzono limit sprzedaży benzyny - maksymalnie 40 litrów na samochód.

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Spowodowany atakami Ukrainy kryzys paliwowy dotarł na Syberię - poinformowała we wtorek agencja Reutera, powołując się na gubernatora obwodu omskiego Witalija Chocenkę. Zapowiedział on na komunikatorze Telegram, że sprzedaż benzyny zostanie ograniczona do 40 l na samochód.

Chocenko oświadczył w poście, że posunięcie to ma na celu "uniknięcie sztucznego wywoływania paniki na stacjach benzynowych oraz spekulacji" - przekazała agencja. Zakazana zostanie sprzedaż paliw do kanistrów - dodał gubernator.

Reuters przypomniał, że ukraińskie ataki na rosyjską logistykę energetyczną, morską i lądową wywołały kryzys paliwowy zarówno w Rosji, jak i na kontrolowanych przez nią obszarach Ukrainy. Kijów uderzał w cele tak odległe, jak Syberia, położona ponad 2000 km od linii frontu.

W rezultacie w Rosji, trzecim co do wielkości producencie ropy naftowej na świecie, kryzys paliwowy rozprzestrzenił się z anektowanego przez Rosję Krymu na regiony na wschodzie kraju.

Atak Rosji na Ukrainę skłonił Europę do zwiększenia wydatków na obronę i zawiązania partnerstwa z Kijowem w sprawie ewentualnej produkcji dronów, a Szwecję i Finlandię do przystąpienia do NATO - przypomniała agencja.