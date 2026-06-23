Trzech lekarzy z Wielkopolski wystawiło w minionym roku blisko 56,6 tysiąca zwolnień. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszczął wobec nich postępowania wyjaśniające, sprawdzając m.in., czy pacjenci byli badani zgodnie z przepisami. W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości medykom grozi nawet roczny zakaz wystawiania zwolnień.

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Blisko 56,6 tys. zwolnień lekarskich wystawili w minionym roku trzej wielkopolscy lekarze.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszczął postępowania wyjaśniające wobec całej trójki, weryfikując m.in., czy przeprowadzali oni wymagane prawem bezpośrednie badania pacjentów.

Jak poinformowała Dobrochna Bubnowska, dyrektor I Oddziału ZUS w Poznaniu, jeden z lekarzy już otrzymał decyzję o odebraniu prawa do wystawiania zwolnień na 12 miesięcy, jednak złożył odwołanie.

Zwolnienia niezgodne ze specjalizacją i spadek liczby wystawianych zaświadczeń

ZUS ustalił, że lekarze wystawiali zwolnienia na jednostki chorobowe niezwiązane z ich specjalizacją. Wszyscy byli zatrudnieni w szpitalach. Nie wiadomo, czy korzystali z tzw. zwolnieniomatów, czyli internetowych narzędzi do wystawiania zaświadczeń.

Samo wszczęcie postępowań wyjaśniających przyniosło natychmiastowy efekt - liczba wystawianych przez nich zwolnień spadła o połowę.

Absencje chorobowe kosztują miliardy

W 2025 roku Polacy spędzili na zwolnieniach lekarskich ponad 290 milionów dni. Lekarze wystawili łącznie 27,5 miliona zaświadczeń, a przeciętna długość zwolnienia wyniosła około 11 dni.

Koszt absencji chorobowych dla budżetu państwa sięgnął 35 miliardów złotych.

Wielkopolska w czołówce pod względem liczby zwolnień

Wielkopolska należy do czołowych w kraju regionów pod względem liczby wystawianych zwolnień lekarskich - średnio 157,5 zaświadczenia na lekarza. Najwięcej zwolnień wystawia się w województwie warmińsko-mazurskim (ponad 160 na lekarza), najmniej w podlaskim (około 80). ZUS zwraca uwagę, że coraz częściej zwolnienia lekarskie są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem.

Liczba wystawianych zwolnień rośnie w lipcu. To jest taki miesiąc, kiedy zwolnienie lekarskie bywa traktowane jako zamiennik urlopu. Takim czasem jest też grudzień i czas okołoświąteczny, kiedy zwolnienia lekarskie łączą dni wolne od pracy - wyjaśnia Dobrochna Bubnowska.

Pracownicy na zwolnieniu często wykonują remonty, wyjeżdżają na urlop, a nawet przygotowują się do egzaminów czy biorą udział w maratonach. Zdarza się również, że pracują zarobkowo u innego pracodawcy. ZUS przypomina, że każda czynność niezgodna z celem zwolnienia lekarskiego może skutkować utratą prawa do wynagrodzenia lub zasiłku za cały okres zwolnienia.