Bezcenne trzy punkty dla Algierii w walce o awans z grupy J mundialu. We wtorek nad ranem polskiego czasu w Santa Clara w Kalifornii Algierczycy pokonali 2:1 Jordanię. Pewna awansu do 1/16 finału jest już Argentyna, która wygrała z Austrią 2:0.

Algierczycy się cieszą, smutek w Jordanii / Benjamin Fanjoy / PAP/EPA

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Debiutująca w mistrzostwach świata Jordania na początku turnieju przegrała z Austrią 1:3. Natomiast Algieria uległa Argentynie 0:3 po hat-tricku Lionela Messiego. Dla obu ekip był to zatem mecz o przedłużenie szansy na awans do 1/16 finału.

W pierwszej połowie Algierczycy mieli aż 76 procent posiadania piłki. Swoich sytuacji nie wykorzystali m.in. Amine Gouiri i najbardziej znany algierski piłkarz Riyad Mahrez.

Jordania niespodziewanie wyszła na prowadzenie w 36. minucie po golu Nizara Al Rashdana.

W 69. min Mahrez dośrodkował z rzutu rożnego. W polu karnym najwyżej wyskoczył Nadir Benbouali, który głową wyrównał na 1:1. Zwycięską bramkę dla Algierii zdobył Amine Gouiri w 82. min.

W trzeciej kolejce grupy J w nocy z 27 na 28 czerwca czasu polskiego Algieria zmierzy się z Austrią, natomiast Argentyna zagra z Jordanią.

Jordania - Algieria 1:2 (1:0)

Bramki: Jordania - Nizar Al Rashdan (36); Algieria - Nadir Benbouali (69-głową), Nadir Benbouali (82).

Żółte kartki - Jordania: Husam Abu Dahab; Algieria: Ramiz Zerrouki.

Sędzia: Slavko Vincić (Słowenia). Widzów: 68 371.

Tabela grupy J:

1. Argentyna 2 2 0 0 5-0 6 - awans

2. Austria 2 1 0 1 3-3 3

3. Algieria 2 1 0 1 2-4 3

4. Jordania 2 0 0 2 2-5 0