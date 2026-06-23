Znany amerykański konserwatywny publicysta i były zwolennik Donalda Trumpa Tucker Carlson ogłosił, że nie popiera już Partii Republikańskiej - podał w poniedziałek serwis Axios. Jego decyzja uwydatnia narastające podziały w ruchu MAGA. Carlson podkreślił, że ugrupowanie "zdradziło" swoich wyborców, stawiając interesy Izraela ponad bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych.

Tucker Carlson stopniowo zmienia swoje poglądy / RYAN LIM / AFP / East News

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Odchodzę - powiedział Carlson w odcinku podcastu Can't Be Censored. A jeśli ja odchodzę, to myślę, że wiele innych osób również odchodzi - dodał jeden z najpopularniejszych konserwatywnych komentatorów w USA.

Carlson, którzy przez lata popierał Partię Republikańską, stwierdził, że teraz już by tego nie zrobił. Ocenił, że ugrupowanie "zdradziło" swoich wyborców, stawiając bezpieczeństwo narodowe Izraela ponad bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych.

Jak ja lub jakikolwiek amerykański wyborca mógłby popierać partię polityczną, która nie jest lojalna wobec Stanów Zjednoczonych? Która przedkłada interesy obcego państwa nad interesy własnych obywateli? Nie da się głosować na takich ludzi i ja nie zamierzam tego robić - kontynuował krytyk wojny z Iranem, który próbował odwieść Trumpa od tej operacji. Niektórzy krytycy Carlsona argumentują, że jego poglądy mają charakter antysemicki.

Były publicysta Fox News powiedział również, że nie zamierza popierać demokratów i nie jest pewien, jak będzie głosował w przyszłości. Zaznaczył, że przez 35 lat był zagorzałym obrońcą republikanów, ale nie jest już w stanie ich wspierać. Wypowiedź Carlsona padła kilka miesięcy przed jesiennymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu.



Podziały w ruchu MAGA

Axios podkreślił, że rozstanie Carlsona z republikanami uwydatnia narastające podziały w ruchu MAGA, zbudowanym przez Trumpa. Na podziały w środowisku republikanów wpływa wojna z Iranem oraz sposób zarządzania gospodarką przez prezydenta.

Serwis zaznaczył, że Carlson należy do grupy konserwatystów, którzy uważają, że Stany Zjednoczone zaangażowały się w konflikt z Iranem pod wpływem nacisków izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu. Sekretarz stanu Marco Rubio częściowo potwierdził ten pogląd krótko po rozpoczęciu ataków.

Na początku kwietnia Trump ostro potępił krytykujących go prawicowych publicystów i influencerów, w tym Carlsona, za ich krytykę wojny przeciwko Iranowi. Trump nazwał ich "wariatami", "przegrywami" i głupkami.

Carlson, który jest wpływową postacią w środowisku MAGA, wspierał Trumpa w swoim popularnym podcaście, brał udział w konwencji republikanów, a także uczestniczył w inauguracji prezydenckiej Trumpa. Po wybuchu wojny z Iranem Carlson stwierdził, że żałuje poparcia dla Trumpa.

Axios przypomniał, że inna była zwolenniczka Trumpa, Marjorie Taylor Greene, promuje pomysł kandydatury Carlsona w wyborach prezydenckich w 2028 roku.