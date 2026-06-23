Dokładnie 10 lat po referendum w sprawie brexitu młodzi Brytyjczycy zagłosowaliby za powrotem Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej - twierdzi dziennik "Guardian", powołując się na badanie przeprowadzone przez think tank More in Common.

Wielu Brytyjczyków marzy o powrocie do Unii Europejskiej / NEIL HALL / PAP/EPA

50 proc. młodych Brytyjczyków (pokolenie Z) uważa brexit za porażkę; 16 proc. za sukces.

Od referendum w 2016 roku zmarło ponad 6 mln Brytyjczyków, głównie starszych wyborców popierających brexit.

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Dla młodych brexit to porażka

60 proc. Brytyjczyków między 18. a 28. rokiem życia zagłosowałoby za wejściem Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej; tylko 9 proc. byłoby przeciwko - napisał we wtorek "Guardian".

Gdyby zaś policzyć potencjalne głosy osób, co do których prawdopodobieństwo wskazuje na ich faktyczny udział w ewentualnym referendum, przewaga staje się miażdżąca: obóz zwolenników pozostania/ponownego przystąpienia do UE zdobyłby 81 proc. głosów. 19 proc. opowiedziałoby się za pozostaniem Wielkiej Brytanii poza UE.

Badanie More in Common, w którym wzięło udział 440 młodych osób w całej Wielkiej Brytanii, pokazuje, że 50 proc. Brytyjczyków z pokolenia Z uważa brexit za porażkę, a 16 proc. - za sukces.

Byli zbyt młodzi, by głosować

Luke Tryl, dyrektor wykonawczy More In Common, powiedział "Guardianowi", że dla młodych respondentów brexit był pierwszym wydarzeniem politycznym, którego byli "wyraźnie świadomi - zbyt młodzi, by głosować, ale z wyraźnymi wspomnieniami tej kampanii i lat debat, które po niej nastąpiły".

Chociaż młodzi Brytyjczycy w większości popierają powrót do UE, rozmowy w grupach fokusowych z wyborcami z pokolenia Z sugerują, że wahają się oni przed powrotem do niekończących się debat na temat brexitu, które pamiętają z młodości. Grozi to odwróceniem uwagi od kwestii, na których im najbardziej zależy: kosztów utrzymania, niedrogich mieszkań, miejsc pracy i zmian klimatu - powiedział Tryl.

Sondaż został zrealizowany w ramach szerszej debaty w kraju na temat transformacji demograficznej brytyjskiego elektoratu. W referendum w 2016 roku 51,9 proc. osób opowiedziało się za wyjściem z UE, (48,1 proc. było przeciwnego zdania); za opuszczeniem Unii w dużej mierze opowiedziały się starsze pokolenia.

Zmarło wielu tych, którzy byli za brexitem

Jednak od referendum zmarło ponad 6 mln Brytyjczyków. Starsze roczniki w przeważającej mierze głosowały za opuszczeniem UE (tego zdania było 64 proc. osób powyżej 65. roku życia). Szeregi grupy opowiadającej się za wyjściem z Unii Europejskiej zostały szczególnie przerzedzone. Z oficjalnych danych wynika, że zmarło około 15 proc. wyborców opowiadających się za wyjściem z UE, w porównaniu z 10 proc. głosujących za pozostaniem w Unii.

Od referendum brexitowego około 6 mln młodych ludzi, którzy nie mieli prawa głosu w 2016 roku, uzyskało prawa wyborcze. Ta wymiana pokoleniowa doprowadziła analityków do przekonania, że większość probrexitowa zniknęła w wyniku naturalnej rotacji populacji, tworząc aktywną większość antybrexitową, liczącą kilka milionów wyborców.

Według sondażu More in Common 62 proc. młodszych Brytyjczyków uważa, że referendum o ponownym przystąpieniu do UE powinno odbyć się w ciągu pięciu lat. Tylko 11 proc. osób poniżej 29. roku życia sprzeciwia się przeprowadzeniu kolejnego referendum.