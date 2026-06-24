Niecodziennego gościa mieli pracownicy jednego z warsztatów w Krakowie, który specjalizuje się w regeneracji i polerowaniu reflektorów samochodowych. Firmę odwiedził były prezydent Andrzej Duda, który przyjechał swoim nowym samochodem - Porsche Boxster 981.

Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda / Beata Zawrzel / East News

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"Mieliśmy zaszczyt gościć prezydenta Polski Pana Andrzeja Dudę"

Andrzej Duda kilka dni temu gościł w krakowskim warsztacie. Jak poinformowano w mediach społecznościowych, podczas wizyty wykonano kompleksowe polerowanie reflektorów w należącym do prezydenta samochodzie.

"Dziś nasz warsztat odwiedził naprawdę niesamowity klient. Mieliśmy zaszczyt gościć prezydenta Polski, Pana Andrzeja Dudę. Nasz zespół zajął się jego Porsche Boxster 981, przeprowadzając kompleksowe polerowanie reflektorów" - czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Właściciele warsztatu podziękowali byłemu prezydentowi za wizytę i okazane zaufanie. Zdjęcie ze znanym gościem opublikowano na Facebooku.

Andrzej Duda i Porsche Boxster 981

Samochód, którego posiadaczem stał się Andrzej Duda, to Porsche Boxster 981, trzecia generacja kultowego roadstera produkowana w latach 2012-2016. Samochód ceniony jest jako jeden z ostatnich modeli z wolnossącymi silnikami typu bokser. Oferuje wspaniałe właściwości jezdne i bezpośrednie prowadzenie dzięki centralnemu układowi napędowemu. Obecnie kosztuje od ok. 160 tys. zł do ok. 250 tys. zł.

Samo polerowanie reflektorów to jedna z najpopularniejszych usług związanych z poprawą widoczności i wyglądu starszych samochodów. Z biegiem lat klosze lamp mogą matowieć i żółknąć, co ogranicza skuteczność oświetlenia drogi. Profesjonalna regeneracja pozwala przywrócić im niemal fabryczny wygląd.

Czym zajmuje się Andrzej Duda

Andrzej Duda jest obecnie podcasterem i prezesem fundacji Central European 3Seas Institute - Andrzej Duda Foundation. Według doniesień "Newsweeka" zasiada również w radzie nadzorczej fintechu ZEN.COM, bierze udział w płatnych wystąpieniach i jest ekspertem w amerykańskim think tanku Heritage Foundation. Wraz z żoną założył też spółkę komandytową Andrzej Duda PAAD, która zajmuje się doradztwem biznesowym oraz badaniem rynku i opinii publicznej.