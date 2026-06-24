Jak informuje Biuro Obrony Planetarnej Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w sobotę po południu polskiego czasu w pobliżu Ziemi przeleci planetoida (152637) 1997 NC1. Według najnowszych danych, moment największego zbliżenia do naszej planety nastąpi o godzinie 19:41. Wydarzenie będzie spektakularne z naukowego punktu widzenia, ale nie stanowi dla Ziemi żadnego zagrożenia. Kosmiczna skała minie naszą planetę w odległości 6,66 razy większej niż średni dystans dzielący Ziemię od Księżyca, czyli około 2,5 miliona kilometrów.

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Charakterystyka planetoidy 1997 NC1

Planetoida (152637) 1997 NC1 została odkryta w 1997 roku i od tego czasu jest regularnie monitorowana przez astronomów na całym świecie. Obiekt ten należy do grupy planetoid potencjalnie niebezpiecznych, czyli takich, które w przyszłości mogą zbliżyć się do Ziemi na odległość mniejszą niż 0,05 jednostki astronomicznej - około 7,5 miliona kilometrów - i mają średnicę większą niż 140 metrów. 

Szacowana średnica planetoidy wynosi od 750 do 1650 metrów. Tak szeroki zakres wynika z niepewności dotyczącej albedo, czyli współczynnika odbicia światła przez powierzchnię obiektu. Przy założeniu typowego albedo dla planetoid (5-25 proc.), rozmiar tego ciała niebieskiego mieści się w podanym przedziale. Niektóre źródła sugerują jednak, że albedo 1997 NC1 może być znacznie wyższe, sięgając nawet 60 proc. W takim przypadku rzeczywista średnica planetoidy byłaby znacznie mniejsza. Jaśniejsze obiekty, co oczywiste, odbijają więcej światła, a to może prowadzić do przeszacowania ich rozmiarów na podstawie obserwacji optycznych.

Naukowe znaczenie przelotu

Przelot 1997 NC1 to doskonała okazja dla naukowców do prowadzenia szczegółowych obserwacji tego ciała niebieskiego. Dzięki nowoczesnym teleskopom i radarom możliwe będzie dokładniejsze określenie jego rozmiarów, kształtu, składu chemicznego oraz trajektorii. Takie dane są niezwykle cenne w kontekście działań związanych z ochroną Ziemi przed tego typu zagrożeniami. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) oraz inne światowe agencje kosmiczne stale monitorują ruchy tysięcy planetoid, by w porę wykryć potencjalne zagrożenia i opracować skuteczne strategie ochrony Ziemi.

Obrona planetarna - rosnące znaczenie

W ostatnich latach zagadnienia związane z obroną planetarną zyskują coraz większe znaczenie. Rozwijane są technologie pozwalające na wczesne wykrywanie i śledzenie obiektów bliskich Ziemi (NEO), a także testowane są różne metody ich neutralizacji lub zmiany trajektorii w przypadku wykrycia realnego zagrożenia kolizją. Przykładem takich działań jest misja Hera realizowana przez ESA, której celem jest zbadanie skutków uderzenia w planetoidę Dimorphos, krążącą wokół planetoidy Didymos, które nastąpiło w 2022 roku w ramach misji DART. 

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