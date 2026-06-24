Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska nie pojawi się w czwartek w Gdańsku. Taką informację przekazał Onet. Początkowo Zełenska miała przyjechać do Polski razem ze swoim mężem Wołydymyrem Zełenskim. Już wczoraj okazało się jednak, że zamiast niego do Gdańska przyjedzie premier Ukrainy.

Ołena Zełenska / ANGELA WEISS/AFP/East News / East News

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Ołena Zełenska miała wygłosić jutro wykład na Uniwersytecie Gdańskim. Ostatecznie, jak jednak potwierdziła Onetowi rzeczniczka Uniwersytetu Gdańskiego Magdalena Nieczuja-Goniszewska, Zełenska odwołała swój przyjazd. Pierwsza dama miała pojawić się w Gdańsku z okazji Konferencji Odbudowy Ukrainy. Miała przyjechać razem ze swoim mężem.

Od wczoraj wiadomo jednak, że Wołodymyr Zełenski nie pojawi się na konferencji. Zamiast niego na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Swyrydenko. Wszystko to ma związek z napięciem wokół sprawy Orderu Orła Białego.

Prezydent Karol Nawrocki w ubiegłym tygodniu zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego . Powodem była decyzja Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". Zełenski odesłał w sobotę swój order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Konferencja URC 2026 - jakie są oczekiwania?

Polska jest tegorocznym gospodarzem Ukraine Recovery Conference (URC 2026) - dorocznego spotkania przywódców państw wspierających Ukrainę, a także ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy. Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 czerwca w Gdańsku. Jej celem jest mobilizacja i skoordynowanie działań służących odbudowie Ukrainy.

W konferencji wezmą udział szefowie rządów, ministrowie oraz liderzy międzynarodowych instytucji finansowych. Obecność potwierdziła m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.