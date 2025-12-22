"To rzecz niedopuszczalna. Powinna być wyjaśniona w ramach koalicji" - tak w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Marek Sawicki ocenił fakt, że część europosłów Koalicji Obywatelskiej głosowała przeciw klauzulom zabezpieczającym w umowie z krajami Mercosur. "Mamy jeszcze kilka tygodni. Stanowisko parlamentu francuskiego i nieco inne podejście Włoch dają szansę na to, żeby zbudować mniejszość blokującą. Premier i minister rolnictwa nie mogą odpuszczać" - ocenił poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego

Marek Sawicki / Mikołaj Poruszek / RMF24

Czy umowa z krajami Mercosuru zostanie podpisana 12 stycznia? Ja bym dawał maksymalnie 70 proc. - ocenił w Radiu RMF24 Marek Sawicki. Jak tłumaczył, Polacy powinni przekonywać Francuzów, Włochów i Austriaków do zbudowania mniejszości blokującej.

Zdumiewa, że część europosłów KO głosowała przeciwko poprawkom posła Hetmana, które poprawiały warunki gwarancji dla rolników europejskich. To dla mnie rzecz niezrozumiała - podkreślił polityk PSL-u.

