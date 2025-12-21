Poważnemu wypadkowi uległ turysta schodzący w sobotę po południu z Rysów - najwyższego szczytu w Polsce. Mężczyzna spadł z dużej wysokości w rejonie tzw. Buli pod Rysami i z ciężkimi obrażeniami został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Zakopanem – poinformował w niedzielę dyżurny TOPR.

Śmigłowiec TOPR, zdj. poglądowe / Pawel Murzyn/East News / East News

Turysta spadł z dużą prędkością podczas schodzenia z Rysów.

Według świadków doznał poważnych obrażeń głowy, klatki piersiowej oraz kończyny dolnej.

Na miejsce wypadku szybko dotarł śmigłowiec TOPR z ratownikami, którzy udzielili pierwszej pomocy i przetransportowali poszkodowanego do szpitala w Zakopanem.

Mężczyzna miał odpowiedni zimowy sprzęt, w tym raki i czekan, ale stracił równowagę na oblodzonym, twardym podłożu.

TOPR ostrzega, że warunki w górach są bardzo niekorzystne i wymagają dużego doświadczenia, odpowiedniego przygotowania oraz umiejętności oceny zagrożeń lawinowych.

Bądź na bieżąco. Po więcej najnowszych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Turysta walczy o życie po upadku podczas schodzenia z Rysów

Informację o wypadku do centrali TOPR przekazał telefonicznie przypadkowy turysta znajdujący się na wysokości tzw. Buli pod Rysami, który zauważył, że obok niego z dużą prędkością po bardzo twardym śniegu spadł poszkodowany. Nie było z nim kontaktu wzrokowego ani głosowego.

Na miejsce wysłano śmigłowiec z pięcioosobowym zespołem ratowników. Po dotarciu w rejon wypadku, TOPR-owcy udzielili rannemu pierwszej pomocy i przetransportowali go do zakopiańskiego szpitala. Z relacji ratowników wynika, że turysta był nieprzytomny i doznał bardzo poważnych obrażeń głowy, klatki piersiowej oraz kończyny dolnej. Lekarze walczą o jego życie.

Według tatrzańskich ratowików, mężczyzna podczas zejścia ze szczytu tzw. Rysą stracił równowagę i spadł do wysokości około 1700 m n.p.m. Mężczyzna posiadał zimowe wyposażenie turystyczne, czyli m.in. raki i czekan.

Trudne warunki w górach

TOPR apeluje o rozwagę i przypomina, że obecne warunki wymagają bardzo dużego doświadczenia oraz odpowiedniego przygotowania przed wyjściem w góry. W wyższych partiach gór większość szlaków jest silnie oblodzona, a podłoże jest twarde i śliskie. Pokrywa śnieżna jest mocno zróżnicowana - miejscami śnieg jest ciężki i mokry, w innych rejonach twardy i ubity.

Poruszanie się na dużych wysokościach wymaga nie tylko doświadczenia, ale także umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz właściwego planowania trasy. Niezbędny jest pełny zimowy sprzęt, w tym raki, czekan, kask oraz lawinowe ABC, a także umiejętność posługiwania się tym wyposażeniem.