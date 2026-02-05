​Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce ogłosił, że USA zrywają wszelkie kontakty z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Powodem są rzekome "obelgi" pod adresem Donalda Trumpa oraz odmowa poparcia kandydatury byłego prezydenta USA do pokojowego Nobla. Decyzja wywołała burzę w polskiej polityce i lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.

/ Paweł Nowak / PAP

Ambasador USA ogłosił zerwanie kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym.

Powodem mają być rzekomo obraźliwe wypowiedzi marszałka Sejmu pod adresem Donalda Trumpa.

Sprawa szeroko komentowana w mediach społecznościowych.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Thomas Rose, poinformował o natychmiastowym zerwaniu kontaktów oraz komunikacji z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Jak podkreślono w oświadczeniu, decyzja ta została podjęta w odpowiedzi na "niesprowokowane obelgi" skierowane przez Czarzastego pod adresem prezydenta USA, Donalda Trumpa.

Tom Rose zaznaczył, że nie pozwoli, by ktokolwiek okazywał brak szacunku wobec Trumpa, którego określił jako osobę zasłużoną dla Polski i narodu polskiego.