"To nie są działania standardowe, ale tak realnie, to ani nie wpłynie na pracę ambasadora w Polsce, ani to nie wpłynie na pracę marszałka Sejmu, ponieważ kontakty między tymi dwoma panami nie są czymś ważnym dla jednej czy drugiej strony" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Janusz Reiter. Były ambasador Polski w Niemczech i USA w ten sposób odniósł się do wypowiedzi Toma Rose’a, który ogłosił natychmiastowe zerwanie kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

Jak zaznaczył gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM, dla ambasadorów najważniejszym adresem w Warszawie jest polskie MSZ, a nie Sejm.

Zerwanie kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym jest reakcją na wypowiedzi polityka, które amerykański dyplomata określił jako "oburzające i nieprowokowane obelgi" wymierzone w prezydenta USA, Donalda Trumpa.

Decyzja ambasadora Rose’a wywołała oburzenie po stronie polskiego rządu. Ta sprawa pokazuje niestety, że Ameryka staje się częścią polskiego konfliktu politycznego. To jest coś niedobrego. Tego udawało się przez pewien czas uniknąć, niestety w tej chwili widać, że tego prawdopodobnie nie unikniemy, a im bliżej wyborów, tym bardziej trzeba liczyć się z tym, że ten konflikt będzie się zaostrzał. To jest bardzo zła wiadomość - skomentował Reiter.

Jak przyznał ambasador, Donald Trump jest trudnym partnerem politycznym, a konflikt ten należy wyciszyć, a nie doprowadzać do zerwania kontaktów dyplomatycznych.

Do decyzji Toma Rose’a odniósł się także premier Donald Tusk, który zaznaczył, że w Polsce pojęcie partnerstwa nie jest rozumiane jako prawo do pouczania drugiej strony. Nie jestem pewien czy w takie bezpośrednie rozmowy i to jeszcze publiczne z jakimkolwiek ambasadorem powinny wchodzić najważniejsze osoby w państwie - stwierdził Reiter.

Na pytanie gospodyni rozmowy Magdy Sakowskiej,jak powinny zachować się polskie władze, gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM powiedział, że "strona rządowa powinna starać się nie robić zgrzytu w stosunkach polsko-amerykańskich".

