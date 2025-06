"To nie jest rząd Donalda Tuska, to jest rząd koalicyjny" – powiedział w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 polityk PSL Marek Sawicki, pytany o głosowanie ws. wotum zaufania dla rządu. Marszałek senior wskazał, że gdyby to od niego zależało, zmieniłby premiera. Mówił też, których ministrów ocenia dobrze. Odnośnie refleksji o tym, czy rząd powinien najpierw dokonać rekonstrukcji, czy powinna zostać podpisana nowa umowa koalicyjna, Sawicki powiedział, że "lepiej jest realizować umowy uzgodnione, niż nie realizując ich, uzgadniać nowe". Gość RMF24 wskazał, że współpraca między prezydentem a rządem jest konieczna.