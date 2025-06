Na podstawie zdjęć kokpitu rozbitego samolotu pilot i instruktor lotniczy Robert Katz ocenił w rozmowie z NBC, że maszyna była dobrze wyposażona i jest mało prawdopodobne, aby doszło do awarii mechanicznej.

"Gdyby to była awaria silnika, pilot prawdopodobnie natychmiast by to zgłosił. W samolotach z dwoma silnikami utrata jednego z nich znacząco utrudnia sterowanie" - wyjaśnił ekspert.

Według świadka katastrofy samolot najpierw spadał pod kątem, potem wzbił się do góry, a następnie ponownie zanurkował i uderzył w wodę.

To kolejna w ostatnim czasie katastrofa z udziałem Cessny w rejonie miasta San Diego, przy granicy USA z Meksykiem. Kilka tygodni wcześniej inna maszyna tego typu rozbiła się, lecąc we mgle nad dzielnicą San Diego. Zginęło sześć osób.