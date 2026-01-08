W piątek odbędzie się protest rolników przeciwko unijnej umowie o wolnym handlu z krajami Mercosur, czyli blokiem państw Ameryki Południowej. Jak zapowiadają organizatorzy, na ulice stolicy wyjdzie nawet kilkanaście tysięcy osób. Czy rolnicy mają jeszcze o co walczyć? Czy realne jest zablokowanie umowy? Gościem w Rozmowie o 7:00 będzie Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Krzysztof Hetman będzie gościem Michała Zielińskiego / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Czy przyszłość umowy z Mercosur rozstrzygnie się w piątek? Czy ponownie decyzja zostanie odłożona? Jakie kraje są w grupie blokującej Mercosur? Czy możemy liczyć na Francję, Węgry lub Włochy? A może na placu boju zostaliśmy tylko my? Czy do tej pory udało nam się zabezpieczyć interesy polskiego rolnictwa?

Jutro w Sejmie odbędzie się głosowanie w sprawie zniesienia dwukadencyjności. Jakiego wyniku spodziewa się Krzysztof Hetman? Czy PSL-owski projekt ustawy poprą koalicjanci?

Zapytamy także o to, czy PSL przejmie posłów Polski 2050 i czy premier Donald Tusk ma rację krytykując projekt zmian w Państwowej Inspekcji Pracy.