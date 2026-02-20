"Nie można obejść weta prezydenta. Weto jest albo go nie ma. Przepisy ustawy są albo ich nie ma. Przepisy obowiązują, więc będziemy je realizować" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości i poseł Koalicji Obywatelskiej odnośnie niepodpisania ustawy ws. KRS przez Karola Nawrockiego. "Jesteśmy w takiej rzeczywistości, że pozostają w mocy przepisy obecnie obowiązujące, które wybór sędziów do KRS pozostawiają większości sejmowej" - dodał.

Arkadiusz Myrcha / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Słuchaj Radia RMF24>>>

Gospodarz rozmowy Piotr Salak zwrócił uwagę, że Karol Nawrocki zapowiedział, że jeżeli nie będzie dialogu, to będzie referendum ws. KRS i funkcjonowania sądownictwa. Poza hasłami o referendum nikt z konkretną propozycją się nie zwrócił - zauważył Myrcha.

Minister zaznaczył, że przez niepodpisanie ustawy, funkcjonowanie sądownictwa się nie poprawi. To był główny cel tej ustawy, żeby zerwać ten wieczny stan niepewności - przyznał gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.

Prezydent zgłosił swój własny projekt dotyczący KRS. To jest katastrofalny projekt. (...) Ten projekt jest jeszcze większym batem na sędziów niż to, co proponował Zbigniew Ziobro - skomentował Myrcha. Tam są tak skandaliczne przepisy dyscyplinujące, wyrzucające z zawodu. To ma być sposób na odciągniecie od weta i wywołać efekt mrożący u sędziów - dodał.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy

Słuchaj Radia RMF24>>>