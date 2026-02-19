"Nic mi na ten temat nie wiadomo, żeby cokolwiek miało się zmienić" – mówiła o utrzymaniu swojego stanowiska Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska z klubu parlamentarnego Centrum w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. "Oczywiście przed konferencją poinformowałam pana premiera o tej zmianie" - podkreśliła w kontekście rozpadu Polski 2050 i dodała, że szef rządu nie może się o takich rzeczach dowiadywać z mediów. Jak zaznaczyła, jest ona jedyną osobą z nowego ugrupowania w rządzie.

Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska / Mikołaj Poruszek / RMF24

Gospodarz rozmowy Piotr Salak zapytał, czy Paweł Zalewski, obecny sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, w związku z odejściem z Polski 2050 również zostaje na swoim stanowisku.

Losy Pawła Zalewskiego to nie moja sprawa. On pozostaje poza naszym klubem jako poseł niezrzeszony. Ja akurat bardzo dobrze oceniam pracę pana posła w rządzie - zaznaczyła Hennig-Kloska.

Jesteśmy przed rozmową z panem premierem o dalszej skali współpracy - mówiła minister odpowiadając na pytanie, czy będzie renegocjować umowę koalicyjną.

Minister zaznaczyła także, że mimo zmiany klubu, posłowie zostają w koalicji rządzącej. Nie potrzebuję papierologii do współpracy z panem premierem, ale jeżeli kancelaria premiera i sam pan premier uznają, że tego typu akt jest dla niego ważny, to oczywiście będziemy go formułować - powiedziała.

