Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, otworzyła Pawilon Polski na Biennale Sztuki w Wenecji. "W świecie, w którym głęboko wierzymy, że nie ma miejsca na wykluczenie słabszych, 'Języki z wody' stają się manifestem równości" – powiedziała szefowa resortu kultury.

  • Pawilon Polski na Biennale Sztuki w Wenecji został oficjalnie otwarty.
  • Na 61. Międzynarodowej Wystawie Sztuki prezentujemy ekspozycję "Języki z wody", inspirowaną językiem migowym i dźwiękami wielorybów.
  • Biennale odbywa się od 9 maja do 22 listopada.
61. Biennale Sztuki w Wenecji – La Biennale di Venezia

Minister kultury zaznaczyła, że tegoroczny projekt polskiej reprezentacji "Języki z wody" to artystyczna opowieść o pragnieniu łączenia, a nie dzielenia. Autorzy wystawy, Bogna Burska i Daniel Kotowski, pochylili się nad kwestią języka i empatii, opierając swoją wizję na koncepcji hydrowspólnoty oraz wrażliwości na sygnały pozaludzkie - dodała.

Na podziały nie ma naszej zgody. Jestem przekonana, że ta ekspozycja pozwoli nam wszystkim zrozumieć, jak głęboka i ożywcza potrafi być więź, kiedy tylko otworzymy się na nowe, nieszablonowe języki porozumienia - oceniła Cienkowska.

Szefowa resortu kultury podziękowała twórcom i kuratorkom odpowiedzialnym za tegoroczną wystawę w Pawilonie Polskim oraz wszystkim osobom zaangażowanym w jego przygotowanie i organizację.

Publiczność będzie mogła oglądać wystawę od 9 maja do 22 listopada.

Kontrowersje z powodu obecności na Biennale Rosji

W kontekście trwającej od początku marca polemiki o udziale Rosji w tegorocznym Biennale - a także potem Izraela - minister Marta Cienkowska mówiła przed kilkoma dniami: Będziemy na Biennale, właśnie dlatego, że nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym ustępujemy miejsca Rosji. Dodała, że organizatorzy wydarzenia "zrobili w tym roku wyjątkowo dużo, żeby zaprzepaścić budowaną przez lata rangę imprezy".

30 kwietnia jury Biennale Sztuki w Wenecji podało się do dymisji, a oficjalna inauguracja 9 maja została odwołana.

Dzisiaj minister napisała na platformie X: "Nie możemy udawać, że sztuka istnieje w próżni. Gdy Rosja bombarduje teatry, niszczy muzea, rozkrada dziedzictwo kulturowe i zabija artystów, obecność rosyjskiej reprezentacji na Biennale w Wenecji nie jest 'neutralnym gestem artystycznym'. Kultura nie może być wykorzystywana do wybielania agresji i przykrywania wojny estetyką. Nie ma normalizacji bez odpowiedzialności. Nie ma miejsca na symboliczną niewinność państwa, które prowadzi brutalną wojnę przeciwko Ukrainie. Stoimy po stronie Ukrainy, jej artystów, wolności i prawa narodów do zachowania własnej tożsamości, pamięci i kultury".

Pawilon Rosji na terenie Biennale - Giardini został otwarty mimo licznych wcześniejszych protestów ministrów kultury wielu krajów UE, wśród nich szefowej polskiego resortu Marty Cienkowskiej, a także Komisji Europejskiej. Przeciwny był też minister kultury Włoch Alessandro Giuli, który zażądał od kierownictwa Biennale wyjaśnień dotyczących okoliczności otwarcia rosyjskiego pawilonu w czasie, gdy obowiązują sankcje nałożone na Moskwę za napaść na Ukrainę. Włoski minister odwołał swój przyjazd do Wenecji.

Obecność Rosji na imprezie artystycznej wywołała protest.

