Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, otworzyła Pawilon Polski na Biennale Sztuki w Wenecji. "W świecie, w którym głęboko wierzymy, że nie ma miejsca na wykluczenie słabszych, 'Języki z wody' stają się manifestem równości" – powiedziała szefowa resortu kultury.
- Pawilon Polski na Biennale Sztuki w Wenecji został oficjalnie otwarty.
- Na 61. Międzynarodowej Wystawie Sztuki prezentujemy ekspozycję "Języki z wody", inspirowaną językiem migowym i dźwiękami wielorybów.
- Biennale odbywa się od 9 maja do 22 listopada.
Minister kultury zaznaczyła, że tegoroczny projekt polskiej reprezentacji "Języki z wody" to artystyczna opowieść o pragnieniu łączenia, a nie dzielenia. Autorzy wystawy, Bogna Burska i Daniel Kotowski, pochylili się nad kwestią języka i empatii, opierając swoją wizję na koncepcji hydrowspólnoty oraz wrażliwości na sygnały pozaludzkie - dodała.
Na podziały nie ma naszej zgody. Jestem przekonana, że ta ekspozycja pozwoli nam wszystkim zrozumieć, jak głęboka i ożywcza potrafi być więź, kiedy tylko otworzymy się na nowe, nieszablonowe języki porozumienia - oceniła Cienkowska.