Szefowa resortu kultury podziękowała twórcom i kuratorkom odpowiedzialnym za tegoroczną wystawę w Pawilonie Polskim oraz wszystkim osobom zaangażowanym w jego przygotowanie i organizację.

Publiczność będzie mogła oglądać wystawę od 9 maja do 22 listopada.

Kontrowersje z powodu obecności na Biennale Rosji

W kontekście trwającej od początku marca polemiki o udziale Rosji w tegorocznym Biennale - a także potem Izraela - minister Marta Cienkowska mówiła przed kilkoma dniami: Będziemy na Biennale, właśnie dlatego, że nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym ustępujemy miejsca Rosji. Dodała, że organizatorzy wydarzenia "zrobili w tym roku wyjątkowo dużo, żeby zaprzepaścić budowaną przez lata rangę imprezy".

30 kwietnia jury Biennale Sztuki w Wenecji podało się do dymisji , a oficjalna inauguracja 9 maja została odwołana.

Dzisiaj minister napisała na platformie X: "Nie możemy udawać, że sztuka istnieje w próżni. Gdy Rosja bombarduje teatry, niszczy muzea, rozkrada dziedzictwo kulturowe i zabija artystów, obecność rosyjskiej reprezentacji na Biennale w Wenecji nie jest 'neutralnym gestem artystycznym'. Kultura nie może być wykorzystywana do wybielania agresji i przykrywania wojny estetyką. Nie ma normalizacji bez odpowiedzialności. Nie ma miejsca na symboliczną niewinność państwa, które prowadzi brutalną wojnę przeciwko Ukrainie. Stoimy po stronie Ukrainy, jej artystów, wolności i prawa narodów do zachowania własnej tożsamości, pamięci i kultury".