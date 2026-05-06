Jak podaje agencja Reutera, Siły Obronne Izraela potwierdziły atak na dowódcę Sił Radwan w Bejrucie, stolicy Libanu. To specjalna jednostka libańskiego Hezbollahu, utworzona w 2006 roku przy wsparciu irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji. Doniesienia mówią o wyeliminowaniu dowódcy terrorystów.

Izrael zaatakował Bejrut w środę po raz pierwszy od czasu, gdy w zeszłym miesiącu zgodził się na zawieszenie broni z Hezbollahem. Zawieszenie broni w Libanie stało się podstawą szerszego rozejmu między USA a Iranem. Izraelskie media informują, że celem dzisiejszego ataku na przedmieścia miasta miał być dowódca Sił Radwan. 

Jak podaje Reuters, według źródeł w izraelskim wojsku zwierzchnik tej elitarnej jednostki libańskiego Hezbollahu został "wyeliminowany". Hezbollah nie odniósł się na razie do tej informacji.

Oświadczenie Benjamina Netanjahu

Premier Izraela Benjamin Netanjahu umieścił na platformie X oświadczenie: 

"Wraz z ministrem obrony Israelem Katzem nakazałem teraz zaatakować w Bejrucie dowódcę Sił Radwan - terrorystycznej organizacji Hezbollah, aby go wyeliminować. Terroryści z Radwanu są odpowiedzialni za ostrzał osiedli izraelskich i ataki na żołnierzy Sił Obronnych Izraela Żaden terrorysta nie ma nietykalności – długa ręka Izraela dosięgnie każdego wroga i mordercy. Obiecaliśmy bezpieczeństwo mieszkańcom północy – tak robimy i tak zrobimy!"

