Jak podaje agencja Reutera, Siły Obronne Izraela potwierdziły atak na dowódcę Sił Radwan w Bejrucie, stolicy Libanu. To specjalna jednostka libańskiego Hezbollahu, utworzona w 2006 roku przy wsparciu irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji. Doniesienia mówią o wyeliminowaniu dowódcy terrorystów.

Izrael zaatakował Bejrut w środę po raz pierwszy od czasu, gdy w zeszłym miesiącu zgodził się na zawieszenie broni z Hezbollahem. Zawieszenie broni w Libanie stało się podstawą szerszego rozejmu między USA a Iranem. Izraelskie media informują, że celem dzisiejszego ataku na przedmieścia miasta miał być dowódca Sił Radwan.

Jak podaje Reuters, według źródeł w izraelskim wojsku zwierzchnik tej elitarnej jednostki libańskiego Hezbollahu został "wyeliminowany". Hezbollah nie odniósł się na razie do tej informacji.